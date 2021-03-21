Felipe Conceição 'alivia' para jogadores e diz que Cruzeiro merecia o empate diante do América-MG

O técnico Felipe Conceição, do Cruzeiro, viu a equipe melhor no segundo tempo da derrota para o América-MG(1 a 0) neste domingo, 21 de março, após colocar um time muito diferente do que vinha atuando. Conceição montou um meio de campo com Adriano, Jadson e Alan Ruschel, o que tornou a criação no meio de campo lenta e sem inspiração. Mesmo com todos esses contras no futebol apresentado pela Raposa, o treinador azul achou que seus comandados mereciam pelo menos o empate.

-Precisamos ser realistas. Hoje enfrentamos o América, que vem com um trabalho a longo prazo, a equipe sabe o que faz dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. Já a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então quando surge uma situação adversa durante a partida, precisa de uma conversa no intervalo, de um ajuste, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes-disse, que apesar do futebol pior, viu a Raposa em condições de pelo menos empatar com o Coelho. -Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo, contra um forte América, e nos impomos, criamos situações. Foram oito finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução, até pelo nível do adversário, pelo longo período de trabalho que eles têm. Isso demonstrou para a gente a força que tivemos durante a partida, de crescer, de melhorar. A gente vem num crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, o gol do adversário. Vínhamos de duas vitórias no Campeonato Mineiro. Vamos continuar trabalhando- completou. Na avaliação do técnico celeste, esse crescimento do time na etapa complementar deve servir de exemplo para os próximos desafios do clube na temporada.