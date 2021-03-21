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Felipe Conceição 'alivia' para jogadores e diz que Cruzeiro merecia o empate diante do América-MG

O treinador da Raposa disse que o time fez um primeiro tempo ruim, mas que houve crescimento na etapa final do clássico contra o Coelho...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 20:18
Crédito: Felipe Conceição "pegou leve" com o Cruzeiro e disse que o time merecia pelo menos o empate diante do América-MG-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico Felipe Conceição, do Cruzeiro, viu a equipe melhor no segundo tempo da derrota para o América-MG(1 a 0) neste domingo, 21 de março, após colocar um time muito diferente do que vinha atuando. Conceição montou um meio de campo com Adriano, Jadson e Alan Ruschel, o que tornou a criação no meio de campo lenta e sem inspiração. Mesmo com todos esses contras no futebol apresentado pela Raposa, o treinador azul achou que seus comandados mereciam pelo menos o empate.
-Precisamos ser realistas. Hoje enfrentamos o América, que vem com um trabalho a longo prazo, a equipe sabe o que faz dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. Já a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então quando surge uma situação adversa durante a partida, precisa de uma conversa no intervalo, de um ajuste, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes-disse, que apesar do futebol pior, viu a Raposa em condições de pelo menos empatar com o Coelho. -Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo, contra um forte América, e nos impomos, criamos situações. Foram oito finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução, até pelo nível do adversário, pelo longo período de trabalho que eles têm. Isso demonstrou para a gente a força que tivemos durante a partida, de crescer, de melhorar. A gente vem num crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, o gol do adversário. Vínhamos de duas vitórias no Campeonato Mineiro. Vamos continuar trabalhando- completou. Na avaliação do técnico celeste, esse crescimento do time na etapa complementar deve servir de exemplo para os próximos desafios do clube na temporada.
-Hoje ficou a lição de que a gente com coragem, jogando como Cruzeiro, como foi no segundo tempo, dominamos a partida. Isso a gente tem que levar para os outros jogos, e não a passividade do primeiro tempo, que foi muito abaixo, muito passivo, respeitamos demais o América. Depois conseguimos ajustar e mudamos o rumo da partida. Infelizmente não saiu o empate, mas pelo segundo tempo, o Cruzeiro merecia sair com um empate, pelo menos- finalizou.
Campeonato parado​A partir de segunda-feira, 22 de março, o Estadual de Minas Gerais está paralisado em virtude da determinação do Governo do Estado, para fortalecer o combate à Covid-19, que vem assolando o sistema de saúde mineiro. Por enquanto, a volta dos jogos está prevista para 15 dias.

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