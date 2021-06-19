Felipe Baxola é apresentado pela Chapecoense

Aos 31 anos e sem espaço no Ceará, Felipe Baxola resolveu mudar de ares e aceitou a proposta da Chapecoense para disputar o Campeonato Brasileiro.
Com muita qualidade na armação de jogadas, o atleta é uma das apostas da Chape para reagir no torneio e dar trabalho aos adversários.
Em sua coletiva de apresentação, o atleta chegou com um discurso realista. A primeira ideia é ajudar o Verdão do Oeste a somar pontos para escapar do rebaixamento e depois pensar em outras metas.
‘A primeira meta é manter a equipe, a pontuação necessária e depois galgar coisas maiores de acordo com nossa situação vai estabilizando na competição. Espero ajudar com minha característica em campo, me doar ao máximo, fazer de tudo para que chegue a pontuação necessária e alcance o objetivo’.
O primeiro desafio de Felipe na Chape será o Atlético-MG, rival que luta pela liderança do Brasileirão.