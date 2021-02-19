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futebol

Felipe Augusto é apresentado no Cruzeiro e fala de grande concorrência no ataque da Raposa

O jogador terá pelo menos cinco concorrentes para ser titular no time de Felipe Conceição...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 20:58
O atacante Felipe Augusto foi apresentado pelo Cruzeiro e já sabe que terá uma concorrência grande por uma vaga no time titular do Cruzeiro. Seus “rivais” pela vaga são William Pottker, Marcelo, Moreno, Rafael Sobis, Zé Eduardo e Bruno José. O reforço da Raposa falou sobre isso e como espera ser aproveitado na equipe, jogando pelo lado esquerdo do campo. Confira o vídeo acima a chegada de Felipe Augusto ao Cruzeiro.
SIMULE OS JOGOS DA RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA Felipe Augusto deixou o América-MG e acertou com o Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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