Felipe Augusto é apresentado no Cruzeiro e fala de grande concorrência no ataque da Raposa

O atacante Felipe Augusto foi apresentado pelo Cruzeiro e já sabe que terá uma concorrência grande por uma vaga no time titular do Cruzeiro. Seus “rivais” pela vaga são William Pottker, Marcelo, Moreno, Rafael Sobis, Zé Eduardo e Bruno José. O reforço da Raposa falou sobre isso e como espera ser aproveitado na equipe, jogando pelo lado esquerdo do campo. Confira o vídeo acima a chegada de Felipe Augusto ao Cruzeiro.