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Felipe Augusto agrada Sylvinho e jovem pode ganhar espaço no Corinthians: 'Queria usar mais'

Jovem atacante de 17 anos entrou no segundo tempo da derrota para o Fortaleza, no último domingo, e foi elogiado pelo técnico do Timão, que promete aproveitá-lo mais...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Enquanto a torcida do Corinthians aguarda reforços, ela vai se contentando com as adições pontuais de alguns jovens da base e o último deles a ganhar um pouco dos holofotes foi Felipe Augusto, de apenas 17 anos, que entrou no fim da derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo. Ele jogou pouco, mas já ganhou a admiração de Sylvinho, que o vê pronto para ajudar o time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Promovido ao elenco principal no início desta temporada, ainda sob o comando de Vagner Mancini, Felipe tem apenas três jogos no profissional que, somados, dão menos de 30 minutos em campo. Dois deles foram com Sylvinho: na vitória diante do Sport (sete minutos) e na derrota para o Fortaleza (três minutos).
Nesse último duelo, o técnico lamentou não ter utilizado o atacante por mais tempo, mas por circunstância de jogo, já que a bola não saía de campo para que Felipe pudesse substituir Jô aos 42 minutos do segundo tempo.
- Tivemos um pouco mais de tempo, queria que fosse mais, mas não consegui, que é o Felipe, quando ele foi entrar, era para dez minutos, mas foi menos, porque a bola não saía de campo - contou.Mesmo com o pouco tempo em campo, o técnico parece estar observando de perto o jovem atacante nos treinamentos. Para Sylvinho, Felipe é forte, está amadurecendo e já está em condições de ajudar o time nos próximos jogos.
- Um atleta jovem, com potencial, que pode nos dar algo a mais, entendo que é um processo de maturação do atleta, ele é bem jovem, mas que é emancipado, um jogador forte que já está no ritmo e que a gente vai usando em algumas partidas - elogiou o comandante corintiano.
Assim, Felipe deve ser ser presença mais constante no banco de reservas do Corinthians e pode aparecer mais vezes como opção no segundo tempo. O próximo jogo do Timão será no sábado, às 19h, contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão-2021. Os corintianos estão na 12ª posição na tabela.

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