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futebol

Felipe Anderson flerta com retorno ao futebol italiano

Meio-campista do West Ham espera ser negociado com a Lazio após sua saída da equipe de Roma em 2018. Clubes buscam acordo na questão financeira...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 12:18
Crédito: Divulgação
O meia Felipe Anderson deseja voltar a jogar na Lazio. O clube italiano está em conversas com o West Ham para repatriar o brasileiro para a próxima temporada, segundo o jornalista Nicolo Schira. No entanto, as partes ainda não entraram em um acordo financeiro.Lotito, presidente da Lazio, oferece cerca de sete milhões de euros (R$ 41,7 milhões) pela contratação do jogador. Porém, o time da Premier League busca fechar o negócio por 10 milhões de euros (R$ 59,5 milhões). As informações indicam que o atleta assinaria vínculo até 2025.
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A chegada de David Moyes no comando dos Hammers coincidiu com um período marcado por lesões sofridas pelo brasileiro. Com isso, o atleta foi pouco aproveitado pelo inglês em 2020 e na última janela de transferências foi negociado com o Porto por empréstimo.
Em Portugal, Felipe Anderson não obteve o sucesso esperado e pouco foi visto em campo pelos torcedores. O meia participou apenas de 10 partidas em toda a temporada. Por conta disso, o atleta busca retornar para a Lazio, por onde atuou durante cinco anos.

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