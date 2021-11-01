Felipão visita concentração do Palmeiras e reencontra Abel Ferreira

Campeão da Libertadores da América de 1999 pelo Palmeiras, Felipão voltou a visitar a concentração do Verdão, que foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio por 3 a 1 neste domingo. E o momento promoveu, de novo, o encontro entre dois dos mais importantes nomes da história do clube: o treinador vencedor naquela edição, Felipão, e o atual campeão continental, Abel Ferreira.Os dois se conhecem há anos e possuem uma boa relação. O brasileiro foi o responsável pela primeira convocação do português para a seleção, antes da Euro de 2004, algo que Abel guarda com carinho, como afirmado por ele em sua apresentação no Alviverde.Os dois treinadores trabalharam juntos na seleção portuguesa e foram campeões da Libertadores pelo Palmeiras, o brasileiro em 1999 e o português em 2020.