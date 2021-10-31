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futebol

Felipão visita concentração do Palmeiras e reencontra Abel Ferreira

Amigos de longa data, os dois treinadores campeões da Libertadores pelo Verdão voltaram a confraternizar
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LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 20:44

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 20:44

Crédito: César Greco
Campeão da Libertadores da América de 1999 pelo Palmeiras, Felipão voltou a visitar a concentração do Verdão, que foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio por 3 a 1 neste domingo. E o momento promoveu, de novo, o encontro entre dois dos mais importantes nomes da história do clube: o treinador vencedor naquela edição, Felipão, e o atual campeão continental, Abel Ferreira.Os dois se conhecem há anos e possuem uma boa relação. O brasileiro foi o responsável pela primeira convocação do português para a seleção, antes da Euro de 2004, algo que Abel guarda com carinho, como afirmado por ele em sua apresentação no Alviverde.Os dois treinadores trabalharam juntos na seleção portuguesa e foram campeões da Libertadores pelo Palmeiras, o brasileiro em 1999 e o português em 2020.
+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos
Abel Ferreira completou, no último sábado, um ano de sua chegada ao Verdão. Muito comparado pelo torcedor com o lendário Luis Felipe Scolari por seu estilo intenso e ‘clubista’, o português sempre exaltou que se inspira naquele que, para muitos, é o maior treinador da história do Palmeiras. Abel, agora, busca superar seu ídolo na busca pelo bicampeonato da Libertadores.
O Palmeiras, depois de vencer o Grêmio por 3 a 1, na casa gremista, tem uma semana de preparação até o próximo domingo, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.

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