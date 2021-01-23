Felipão segue sem definir o futuro e espera novo projeto no Cruzeiro

Crédito: O treinador continua sem confirmar se irá ou não ficar para comandar o Cruzeiro em 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Sem chances de acesso, e sem risco de rebaixamento, o noticiário do Cruzeiro está mais focado no que acontece fora de campo, do que dentro das quatro linhas. E, a principal questão é se Luiz Felipe Scolari ficará ou não na Raposa para a temporada 2021.

Em entrevista a TV colombiana Win Sports, Scolari deixou mais uma vez o futuro em aberto, como tem feito com frequência em suas coletivas pós-jogo. Aos colombianos, o treinador comentou sobre o projeto desenhado com o clube para salvar a equipe do rebaixamento à Série C. Com o objetivo cumprido, agora espera que haja uma nova meta a ser alcançada para continuar em BH. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO Felipão tem contrato até o fim de 2022, mas ele pode sair sem pagar multa rescisória. Ele diz que vai avaliar o futuro e os convites que porventura possam vir a receber. -Fizemos o primeiro trabalho (de livrar o time da Série C), agora eu vou pensar em uma situação se saio ou se fico, dependendo de uma ou outra situação de convite. O primeiro trabalho, que foi idealizado por mim e pelo Cruzeiro, era de que saíssemos da dificuldade maior, passasse por uma dificuldade média e, aí, depois, tanto o Cruzeiro quanto eu seguiria sua vida-disse.

O atual comandante da Raposa foi cortejado recentemente pela seleção chilena, que ficou sem Reinaldo Rueda. o nome de Scolari figura entre os favoritos para que comande a “La Roja”, a pouco mais de um ano da Copa do Mundo do Catar, em 2022.