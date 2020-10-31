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Felipão segue invicto no Cruzeiro e faz sete pontos em nove disputados

O treinador celeste conseguiu dois trihnfos e um empate sob seu comando. O time não perde há cinco jogos...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 10:00
Crédito: O treinador celeste se disse "razoavelmente satisfeito" com o desempenho celeste e espera melhorar o time para o duelo contra o Botafogo-SP-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro está a cinco jogos sem perder foram três empates(diante de Náutico, Juventude e Náutico) e duas vitórias( contra Operário-PR e Paraná). Mas, o que importa para o torcedor foi a mudança de postura do time, que desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, a Raposa vem recuperando a confiança dentro de campo, resultando em um bom retrospecto do treinador O treinador conquistou sete pontos em nove disputados, sendo duas vitórias, o que cria uma esperança no cruzeirense que a equipe poderá ter uma reação no segundo turno do Brasileiro da Série B. As falas dos atletas sobre a presença de Felipão, e sua interferência direta no rendimento do time, mostra que pode haver uma luz no fim do túnel estrelado. Em sua coletiva pós-jogo, o técnico cruzeirense foi realista e “pés no chão” mais uma vez, sem criar ilusões de evolução meteórica do Cruzeiro na Série B. -– Eu não sei se encheu os olhos da torcida(a vitória), porque eu não vi. Quem ficou de casa pode ter ficado satisfeito com alguma coisa, eu fiquei razoavelmente. Treinamos diversas situações. Porque taticamente às vezes você tem que trocar um sistema de 4-3-2-1 por um de 4-4-2, ou um 4-1-4-1. Mas como vamos fazer isso? Nessa semana daremos a eles mais informações da parte tática, cobraremos, e aí o resto é qualidade que eu acho que temos razoavelmente, e aí é melhorarmos com posicionamento. É esperar essa semana de trabalho que teremos, poderemos ter um ou dois jogadores novos que darão um pouco mais de tranquilidade e possibilidades ao nosso grupo para temos esses bons jogos a nível de pontos-disse Felipão. O Cruzeiro só volta campo na sexta-feira, 6 de novembro, às 19h15, diante do Botafogo-SP, pela 20ª rodada, início do segundo turno da Série B.

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