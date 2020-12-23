Felipão se irrita com perguntas sobre jeito 'reativo' do Cruzeiro e ironiza diznedo que o culpado é ele

Dificilmente o Cruzeiro subirá para a primeira divisão de 2021. Outro resultado ruim dentro de campo, aliado a tropeços frequentes da Raposa nas últimas rodadas, impediram o time de Felipão de alcançar o G4. E, os rivais à frente da equipe celeste até ajudaram com perda de pontos. Só o Cruzeiro não fez sua parte. A virada da Ponte Preta sobre a Raposa(2 a 1) deixou os mineiros a nove pontos do G4, faltando sete jogos até o fim do campeonato. O Cruzeiro saiu na frente mais uma vez e não segurou o resultado. A estratégia de jogo de Felipão de “dar a bola para o adversário” e tentar contra-atacar, falhou mais uma vez. Questionado sobre esse estilo de jogo que tem sido pouco eficaz, o treinador da Raposa não gostou e respondeu de forma irônica. - A minha intenção era ganhar o jogo. Não ganhamos. O resultado não foi o esperado e, então, perdemos e temos que achar um culpado. O culpado fui eu. Não troquei, não fiz isso, não fiz aquilo, o culpado fui eu-disse, para em seguida comentar sobre as dificuldades dentro de campo.

VEJA A POSIÇÃO DA RAPOSA NA CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B - Nós pecamos, porque tínhamos 11 adversários do outro lado, também. Eles também fazem o jogo tentando ganhar, se colocam em situações que não nos dão oportunidades, e nós perdemos. Não adianta eu tentar procurar explicar a vocês, eu tenho que procurar explicar aos jogadores, melhorar a situação dos meus atletas, para que a gente possa ter atuações como já tivemos. Não é que nós jogamos com a bola debaixo do braço... nós queremos fazer dois ou três gols, mas a questão é nós não conseguimos e, além de não ter conseguido, o adversário também tem jogadores que nos colocam nesta situação-completou. Pontuação de segurança Felipão segue firme no seu discurso de chegar a uma pontuação segura para evitar uma queda à Série C do Cruzeiro. Pelas suas contas, ainda faltam de três a quatro pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento. - Tenho que resolver a minha parte dentro de campo, e a minha parte nós temos conversado sobre algumas situações, mas, em primeiro lugar, precisamos conversar sobre a situação atual. A situação atual ainda nos preocupa, e vamos esperar ter uma situação definitiva de conversa, de acerto e de detalhes, quando estivermos com os pontos garantido pelo menos para a permanência na Série B-disse o treinador que já dá sinais de iniciar o planejamento de 2021. - Nós estamos trabalhando todos os dias para termos detalhes de uma equipe futura melhor do que estamos hoje. (O resultado) É desanimador? Claro que é desanimador para todo mundo. Não só para vocês, para o torcedor, mas para os jogadores e para o técnico, principalmente. Temos que fazer uma reflexão, em todos os sentidos, para saber o que realmente nós vamos fazer com o Cruzeiro no ano que vem e o que pode fazer, em razão de tudo isso que aconteceu este ano-concluiu.