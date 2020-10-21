Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipão é realista na análise e evita euforia com a primeira vitória no comando do Cruzeiro na Série B
futebol

Felipão é realista na análise e evita euforia com a primeira vitória no comando do Cruzeiro na Série B

O treinador está analisando o grupo que tem e disse que o importante agora é pensar em sair do "atoleiro" em que a equipe se encontra no momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 23:58

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 23:58

Crédito: Felipão começou bem o trabalho no Cruzeiro, conseguindo vencer o primeiro compromisso no comando da equipe-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Luiz Felipe Scolari foi realista após seu primeiro jogo no comando do Cruzeiro. Celebrou a vitória por 1 a 0, mas falou que apenas passou confiança para o time, pelo pouco tempo de contato com a equipe, apenas dois dias de trabalho com os jogadores. O treinador da Raposa optou por um time mais experiente, para, na sua visão ter mais tranquilidade em campo nos momentos mais decisivos da partida. Daí a escolha por Marcelo Moreno, Arthur Caike e Marquinhos Gabriel -Optei por um time mais experiente para começar. Mas, não tenho muito a falar sobre a equipe. foram apenas dois dias. tentei apenas dar um pouco de confiança a eles. Quero dizer aos cruzeirenses que sou um profissional, não estou aqui de graça. Quero elogiar a atitude do presidente de montar um projeto. Hoje foi dado o primeiro passo. Estou contente com o grupo que encontrei. Ainda vou conversar algumas situações com o presidente para por esse projeto em andamento e tirar o Cruzeiro desse atoleiro-disse Felipão em sua coletiva pós-jogo. O comandante da Raposa comentou também sobre a parte emocional da equipe, falando que os jogadores estão sem confiança para arriscar, algo que terá de ser melhorado na sequência do trabalho. -Eles(os jogadores) estão desconfiados de si próprios. Da sua qualidade. Nós tínhamos cinco jogadores de base, eles apenas um. São uma série de detalhes que teremos de avaliar, para poder fazer o algo diferente no Cruzeiro. Quis passar isso a eles. Todos temos dificuldades e vamos agradecer pela vitória, mas ainda há muito o que fazer-completou. O Cruzeiro terá o restante da semana de treinos, pois só jogará novamente no domingo, 25 de outubro, contra o Náutico, nos Aflitos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados