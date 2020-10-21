Felipão é realista na análise e evita euforia com a primeira vitória no comando do Cruzeiro na Série B

Luiz Felipe Scolari foi realista após seu primeiro jogo no comando do Cruzeiro. Celebrou a vitória por 1 a 0, mas falou que apenas passou confiança para o time, pelo pouco tempo de contato com a equipe, apenas dois dias de trabalho com os jogadores. O treinador da Raposa optou por um time mais experiente, para, na sua visão ter mais tranquilidade em campo nos momentos mais decisivos da partida. Daí a escolha por Marcelo Moreno, Arthur Caike e Marquinhos Gabriel -Optei por um time mais experiente para começar. Mas, não tenho muito a falar sobre a equipe. foram apenas dois dias. tentei apenas dar um pouco de confiança a eles. Quero dizer aos cruzeirenses que sou um profissional, não estou aqui de graça. Quero elogiar a atitude do presidente de montar um projeto. Hoje foi dado o primeiro passo. Estou contente com o grupo que encontrei. Ainda vou conversar algumas situações com o presidente para por esse projeto em andamento e tirar o Cruzeiro desse atoleiro-disse Felipão em sua coletiva pós-jogo. O comandante da Raposa comentou também sobre a parte emocional da equipe, falando que os jogadores estão sem confiança para arriscar, algo que terá de ser melhorado na sequência do trabalho. -Eles(os jogadores) estão desconfiados de si próprios. Da sua qualidade. Nós tínhamos cinco jogadores de base, eles apenas um. São uma série de detalhes que teremos de avaliar, para poder fazer o algo diferente no Cruzeiro. Quis passar isso a eles. Todos temos dificuldades e vamos agradecer pela vitória, mas ainda há muito o que fazer-completou. O Cruzeiro terá o restante da semana de treinos, pois só jogará novamente no domingo, 25 de outubro, contra o Náutico, nos Aflitos.