Felipão é cortejado mais uma vez para assumir a seleção do Chile

Crédito: Felipão é cotado para substituir Reinaldo Rueda, que pretende volta à seleção da Colômbia-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, seria um dos nomes desejados para assumir a seleção do Chile em informações veiculadas pela imprensa do país vizinho.

Segundo o “El Mercurio”, o brasileiro é cotado para o lugar de Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, que negocia sua ida para assumir a seleção da Colômbia. Reinaldo Rueda foi autorizado pelo presidente da federação chilena, Pablo Milad, a conversar com os colombianos para assumir o posto. Com isso, já há uma lista prévia para buscar um nome para o lugar do atual comandante de La Roja, com Felipão entre eles.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Além do técnico cruzeirense, também aparecem na lista o espanhol Beñat San José, que teve uma passagem no futebol chileno em 2018, na Universidad Católica.

O nome do treinador não é novidade nos noticiários chilenos. Em 2017, Felipão recusou dirigir o Chile após convite formal da federação local.