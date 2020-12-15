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Felipão é cortejado mais uma vez para assumir a seleção do Chile

O treinador da Raposa já havia recebido um convite em 2017, mas que foi recusao pelo atual treinador da Raposa...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:47

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:47

Crédito: Felipão é cotado para substituir Reinaldo Rueda, que pretende volta à seleção da Colômbia-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, seria um dos nomes desejados para assumir a seleção do Chile em informações veiculadas pela imprensa do país vizinho.
Segundo o “El Mercurio”, o brasileiro é cotado para o lugar de Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, que negocia sua ida para assumir a seleção da Colômbia. Reinaldo Rueda foi autorizado pelo presidente da federação chilena, Pablo Milad, a conversar com os colombianos para assumir o posto. Com isso, já há uma lista prévia para buscar um nome para o lugar do atual comandante de La Roja, com Felipão entre eles.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Além do técnico cruzeirense, também aparecem na lista o espanhol Beñat San José, que teve uma passagem no futebol chileno em 2018, na Universidad Católica.
O nome do treinador não é novidade nos noticiários chilenos. Em 2017, Felipão recusou dirigir o Chile após convite formal da federação local.
Felipão retornou ao futebol em outubro de 2020 quando assumiu o Cruzeiro na Série B, para evitar uma queda da Raposa à Série C e tentar um acesso para a primeira divisão, apesar da campanha irregular do time mineiro na competição nacional.

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