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futebol

Felipão dá boas vindas à Pottker que agradeceu chance de jogar na Raposa

O atacante, de 26 anos, foi um pedido do treinador celeste para reforçar o time na Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 16:40

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:40

Crédito: Felipão expressou publicamente a satisfação em poder contar com Pottker no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Willian Pottker foi o primeiro reforço da “Era Felipão” no Cruzeiro. O jogador, de 26 anos, veio do Internacional, trocado pelo meia Maurício, de 19, que ficará no colorado por cinco temporadas. O atacante assinou com a Raposa por quatro anos.
A chegada de Pottker ao Cruzeiro teve o aval de Felipão, que fez questão de dar boas vindas públicas ao atleta. Scolari agradeceu à diretoria pelo esforço na contratação do reforço. -Em primeiro lugar quero saudar a nossa torcida, temos mais um atleta, um atleta que por nós foi solicitado à direção do Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para trazer esse atleta, que é o Willian Pottker. É um jogador que eu confio muito e tenho plena confiança de que vai nos ajudar principalmente nessa segunda fase que nós começamos nessa semana-disse Felipão, que prosseguiu: -Ele será muito bem recebido por todos nós, porque tem potencial, é um jogador com uma explosão muito grande. Um jogador que já vivenciou a Série B e que vai nos ajudar bastante. Bem-vindo Willian e nós vamos te receber aqui e te dar as condições que tu precisares. Muito obrigado á direção pelo esforço mais uma vez-finalizou.
O jogador usou suas redes sociais, fez um discurso protocolar de quem está chegando a um novo clube e prometeu muita luta em sua passagem no time mineiro.
-Que seja uma história de luta, trabalho e muitas alegrias. Obrigado @cruzeiro por essa oportunidade. Colocarei seus objetivos sempre em primeiro lugar e espero fazer parte dessa reconstrução e fazer com que você volte para onde jamais deveria ter saído!-postou em sua conta no Instagram.

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