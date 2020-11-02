Felipão dá boas vindas à Pottker que agradeceu chance de jogar na Raposa

A chegada de Pottker ao Cruzeiro teve o aval de Felipão, que fez questão de dar boas vindas públicas ao atleta. Scolari agradeceu à diretoria pelo esforço na contratação do reforço. -Em primeiro lugar quero saudar a nossa torcida, temos mais um atleta, um atleta que por nós foi solicitado à direção do Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para trazer esse atleta, que é o Willian Pottker. É um jogador que eu confio muito e tenho plena confiança de que vai nos ajudar principalmente nessa segunda fase que nós começamos nessa semana-disse Felipão, que prosseguiu: -Ele será muito bem recebido por todos nós, porque tem potencial, é um jogador com uma explosão muito grande. Um jogador que já vivenciou a Série B e que vai nos ajudar bastante. Bem-vindo Willian e nós vamos te receber aqui e te dar as condições que tu precisares. Muito obrigado á direção pelo esforço mais uma vez-finalizou.