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futebol

Felipão assume Cruzeiro nesta segunda-feira para buscar reação

O treinador vai se encontrar com a delegação celeste pela primeira vez desde que foi contratado. Scolari irá se jutar ao time no Paraná, onde vai comandar as atividades...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 14:30
Crédito: Felipão foi anunciado pelo Cruzeiro na quinta-feira, 15, ja falou com os jogadores por vídeo conferência e assume de vez nesta segunda-feira, 19-(Reprodução
O primeiro dia de trabalho de Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro será nesta segunda-feira, 19 de outubro. O treinador, anunciado na última quinta-feira, 15, já havia falado com o elenco por videoconferência, mas o contato ao vivo ainda não ocorreu. Scolari vai se encontrar com a delegação celeste em Curitiba, local das atividades antes do duelo de terça-feira, 20, contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, pela pela 17ª rodada da Série B. Será a reestreia do técnico após 19 anos longe da Raposa. Luiz Felipe Scolari terá ao seu lado no dia a dia do Cruzeiro, os auxiliares técnicos Paulo Turra e Carlos Pracidelli e o preparador físico Anselmo Sbragia. O técnico fechou contrato até o fim de 2022 e terá a dura missão de tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento da Série B, onde ocupa a 19ª colocação, com apenas 13 pontos em 16 jogos. - O Cruzeiro é grande, e nós todos (temos) o plano de recuperação, de uma construção de um novo Cruzeiro. É muito interessante e nós vamos trabalhar juntos para que esse plano de reconstrução seja estabelecido como foi firmemente pela direção e seguido com conceitos, situação de trabalho. Então, acredito que não seja uma situação de série B. O Cruzeiro no momento é Série B, mas não ficará na Série B. O Cruzeiro é grande, será grande novamente e continua grande. Apenas o momento atual é um pouco diferente, e nós vamos trabalhar para mudar-disse Felipão. Outra missão de Scolari é manter as chances de acesso da Raposa, para não passar o centenário, que será comemorado em 2021, na segunda divisão nacional.

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