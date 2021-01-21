futebol

Federação Tcheca questiona recorde de Cristiano Ronaldo

Segundo os tchecos, dados foram consultados, e Josef Bican segue como maior artilheiro em jogos oficiais, com 62 gols a mais que Cristiano...
LanceNet

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 13:22

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Cristiano Ronaldo, na última quarta-feira, chegou ao seu gol de número 760, quebrando o recorde de gols marcados por um único jogador, antes pertencente à Josef 'Pepi' Bican, com 759 gols oficiais. A Federação de Futebol da República Tcheca, porém, afirma que Bican teria 821 gols oficiais, e que CR7 ainda está longe de ultrapassar o tcheco.
Através de um vídeo postado nas redes sociais, a federação mostrou que dados provam artilharia de Josef Bican, que atuou entre as décadas de 30 e 50. Com as estatísticas do Comitê de História e Estatística do futebol tcheco, Cristiano ainda terá que marcar outras 62 vezes para chegar à marca de Bican.
- O comitê de História e Estatística da Federação Tcheca contabilizou todos os gols do lendário Josef Bican e podemos declarar que ele marcou 821 gols em jogos oficiais - postou a Federação Tcheca nas redes sociais.

