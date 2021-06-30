Federação recusa pedido do Barcelona e Pedri joga Olimpíada

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A Federação Espanhola recusou o pedido do Barcelona para que Pedri fosse desconvocado da seleção olímpica, segundo a "Cadena SER". Com isso, o atleta irá perder a pré-temporada com a equipe de Ronald Koeman e pode perder a primeira rodada da La Liga.O jovem de 18 anos faz parte do elenco de Luis Enrique na Eurocopa. Caso a Espanha chege à final, marcada para o próximo dia 11 de julho, o atleta terá cerca de 10 dias para descansar entre o fim de um torneio e o início da competição que acontece no Japão.

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Por conta desse desgaste que se acumula desde a última temporada, marcada por um calendário enxuto devido a pandemia da Covid-19, o Barça pediu para que o meia fosse poupado. Dessa forma, Pedri terá duas semanas de férias após o fim da participação da Espanha nos Jogos Olímpicos, que pode ser apenas no dia sete de agosto caso a equipe chegue ao jogo decisivo.