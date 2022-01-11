Federação Paulista de Futebol define data e local do próximo confronto do Fluminense pela Copinha

Após encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento, o Fluminense conquistou a classificação para a segunda etapa da Copinha. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol definiu a data, horário e local do próximo confronto dos Moleques de Xerém. Assim, o Tricolor enfrenta o Francana, às 15h, na sede de Matão-SP, nesta quarta-feira. Na primeira etapa da competição, o Flu venceu a Jacuipense-BA, o Fast Clube-AM e o Matonense-SP. Desta forma, o clube encerrou em primeiro lugar do Grupo 6. A Francana, por sua vez, conquistou cinco pontos na fase inicial, com uma vitória e dois empates, e terminou na segunda colocação do Grupo 5. O jogo será transmitido pelo SporTV.