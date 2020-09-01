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Federação Gaúcha divulga seleção do estadual com quatro nomes de Grêmio e Caxias

Além dos finalistas da competição que terminou no último domingo (30), quem marcou presença na premiação foram Internacional e Novo Hamburgo...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 12:41
Na noite da última segunda-feira (31), um dia após a conquista do Grêmio sobre o Caxias, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou a sua cerimônia online de premiação em diversas categorias. E, como era de se imaginar, o Tricolor acabou sendo uma das equipes mais condecoradas.
Pensando na seleção do campeonato, quatro atletas comandados por Renato Portaluppi foram escolhidos: Geromel, Matheus Henrique, Everton Cebolinha (também eleito o craque da competição) e Diego Souza. Além de Marcelo Pitol, Ivan e Diogo Oliveira, o Caxias também conseguiu emplacar o técnico Rafael Lacerda como o melhor do torneio.
Por parte do Internacional, foram três representantes (Victor Cuesta, Edenílson e Thiago Galhardo) sendo Zé Mário, lateral-esquerdo do Novo Hamburgo, o único representante além das equipes citadas.
No torneio que terminou com Diego Souza sendo o artilheiro com nove tentos, foram contemplados também Leandro Vuaden como o melhor árbitro, Maurício Penna como o melhor assistente e o presidente do Caxias, Paulo César Santos, como o melhor dirigente.

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