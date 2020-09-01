Federação Gaúcha divulga seleção do estadual com quatro nomes de Grêmio e Caxias

Na noite da última segunda-feira (31), um dia após a conquista do Grêmio sobre o Caxias, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou a sua cerimônia online de premiação em diversas categorias. E, como era de se imaginar, o Tricolor acabou sendo uma das equipes mais condecoradas.

Pensando na seleção do campeonato, quatro atletas comandados por Renato Portaluppi foram escolhidos: Geromel, Matheus Henrique, Everton Cebolinha (também eleito o craque da competição) e Diego Souza. Além de Marcelo Pitol, Ivan e Diogo Oliveira, o Caxias também conseguiu emplacar o técnico Rafael Lacerda como o melhor do torneio.

Por parte do Internacional, foram três representantes (Victor Cuesta, Edenílson e Thiago Galhardo) sendo Zé Mário, lateral-esquerdo do Novo Hamburgo, o único representante além das equipes citadas.