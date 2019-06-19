Federação Francesa decide manter punição a Neymar por agredir torcedor

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

A Comissão de Recursos da Federação Francesa decidiu manter a suspensão por três jogos para Neymar. O atacante brasileiro agrediu um torcedor após a final da Copa da França, em que o Paris Saint-Germain acabou perdendo a taça para o Rennes no fim de abril.

A punição foi considerada severa tanto pelo PSG como por Neymar, que decidiram recorrer a sentença da Comissão Disciplinar da Federação Francesa. Apesar disso, o brasileiro continua suspenso por três jogos.

O primeiro jogo foi cumprido na vitória por 4 a 0 sobre o Dijon. Ele também desfalcou o PSG contra o Reims, na última rodada do Campeonato Francês. A última partida de suspensão será no início da próxima temporada, na decisão da Supercopa da França contra o Rennes.