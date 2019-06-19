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Punição

Federação Francesa decide manter punição a Neymar por agredir torcedor

A punição foi considerada severa tanto pelo PSG como por Neymar

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 13:15

Publicado em 

19 jun 2019 às 13:15
Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
A Comissão de Recursos da Federação Francesa decidiu manter a suspensão por três jogos para Neymar. O atacante brasileiro agrediu um torcedor após a final da Copa da França, em que o Paris Saint-Germain acabou perdendo a taça para o Rennes no fim de abril.
A punição foi considerada severa tanto pelo PSG como por Neymar, que decidiram recorrer a sentença da Comissão Disciplinar da Federação Francesa. Apesar disso, o brasileiro continua suspenso por três jogos.
O primeiro jogo foi cumprido na vitória por 4 a 0 sobre o Dijon. Ele também desfalcou o PSG contra o Reims, na última rodada do Campeonato Francês. A última partida de suspensão será no início da próxima temporada, na decisão da Supercopa da França contra o Rennes.
Neymar também foi punido pela Uefa por ter insultado a arbitragem que comandou o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester United. O jogador também entrou com recurso e, nesta terça (18), o Comitê Disciplinar da entidade considerou o apelo da suspensão por três jogos. A decisão deve sair ainda nesta quarta-feira (19).

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