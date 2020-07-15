Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Federação Catarinense monta calendário para confrontos decisivos nas quartas do estadual
futebol

Federação Catarinense monta calendário para confrontos decisivos nas quartas do estadual

Competição que chegou a ser retomada na última semana teve sua continuidade adiada devido a onda de infectados em vários dos clubes participantes do mata-mata...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:34

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:34

Crédito: Patrick Floriani/FFC
Segundo campeonato estadual que teve volta decretada após a pausa forçada do futebol no Brasil, o Campeonato Catarinense já tem data para ser retomado.
Nessa quarta-feira (15), a Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou a montagem do calendário para a continuidade da competição que foi adiada logo depois de completar todas as partidas relacionadas aos duelos de ida das quartas de final.
No próximo dia 28 de julho, às 18h30 (horário de Brasília), Marcílio Dias e Criciúma farão o embate decisivo no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, tendo o embate no Heriberto Hulse terminado sem gols. Às 21h do mesmo dia, o Figueirense recebe o Juventus-SC no Orlando Scarpelli tendo superado o Moleque Travesso em Jaraguá do Sul por 2 a 1 na ida.
Os dois confrontos restantes para delimitar os semifinalistas do Catarinense 2020 estão agendados para o dia 29 com Brusque x Joinville às 19h no Augusto Bauer (1 a 0 para o Bruscão na ida) e o clássico Avaí x Chapecoense fechando o mata-mata às 21h na Ressacada. No primeiro compromisso, a Chape acumulou a importante vantagem de 2 a 0 na Arena Condá.
Assim como acontece na Copa do Brasil e em outras competições nacionais, o gol fora de casa não conta como critério de desempate no estadual de Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense figueirense joinville
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados