Federação Catarinense monta calendário para confrontos decisivos nas quartas do estadual

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Segundo campeonato estadual que teve volta decretada após a pausa forçada do futebol no Brasil, o Campeonato Catarinense já tem data para ser retomado.

Nessa quarta-feira (15), a Federação Catarinense de Futebol (FCF) divulgou a montagem do calendário para a continuidade da competição que foi adiada logo depois de completar todas as partidas relacionadas aos duelos de ida das quartas de final.

No próximo dia 28 de julho, às 18h30 (horário de Brasília), Marcílio Dias e Criciúma farão o embate decisivo no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, tendo o embate no Heriberto Hulse terminado sem gols. Às 21h do mesmo dia, o Figueirense recebe o Juventus-SC no Orlando Scarpelli tendo superado o Moleque Travesso em Jaraguá do Sul por 2 a 1 na ida.

Os dois confrontos restantes para delimitar os semifinalistas do Catarinense 2020 estão agendados para o dia 29 com Brusque x Joinville às 19h no Augusto Bauer (1 a 0 para o Bruscão na ida) e o clássico Avaí x Chapecoense fechando o mata-mata às 21h na Ressacada. No primeiro compromisso, a Chape acumulou a importante vantagem de 2 a 0 na Arena Condá.