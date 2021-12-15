Fechado: Botafogo encaminha venda de Marcelo Benvenuto ao Fortaleza

Um dos destaques do Fortaleza na temporada, Marcelo Benevenuto continuará no Tricolor do Pici em 2022. O Leão praticamente concluiu a compra do zagueiro de forma definitiva junto ao Botafogo, então detentor dos direitos econômicos do atleta, nesta quarta-feira. Falta apenas assinar o contrato, mas todas as bases já foram concretizadas.As partes vinham conversando desde a reta final do Brasileirão. O interesse era mútuo das três partes: Botafogo, Fortaleza e Benevenuto queriam que o zagueiro continuasse atuando no Leão. Dito e feito: o defensor, agora, é oficialmente do Tricolor, sem mais vínculos com o Alvinegro, clube que o revelou.

O negócio foi concluído apenas com dinheiro, sem nenhum jogador em troca - vale lembrar que Carlinhos, que atuou por empréstimo no Botafogo junto ao Fortaleza na reta final da Série B ficou livre no mercado e assinou um novo vínculo com o Alvinegro. O Resende, detentor de 35% dos direitos econômicos do atleta, também será contemplado com parte da transação.

A negociação gira em torno de R$ 4,5 milhões. Disso, o Botafogo vai usar para pagar uma dívida que possui com os empresários de Marcelo Benevenuto, como o "Canal do Medeiros" noticiou. O Alvinegro mantêm 10% do zagueiro.

Marcelo Benevenuto, portanto, sequer retorna ao Botafogo para a reapresentação visando a pré-temporada. O zagueiro foi peça fundamental de Juan Pablo Vojvoda na conquista de uma vaga na Taça Libertadores.

Por outro lado, o defensor não tinha mais clima para atuar no Alvinegro. Na campanha do rebaixamento à Série B, na temporada passada, Benevenuto ficou marcado negativamente pela torcida pelas atuações irregulares e atitudes fora de campo. Até por isso que a negociação foi considerada como positiva por todas as partes.