Fé pros crias! Botafogo lança novo uniforme para a temporada 2020/21

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo terá roupa nova para a sequência da temporada. Na noite desta terça-feira, o clube de General Severiano divulgou o lançamento do novo uniforme tradicional, com listras alvinegras, nas redes sociais. É a segunda camisa produzida pela Kappa desde o retorno da marca italiana ao clube.

A estreia já será nesta quarta-feira, em partida contra o Bahia, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, adiada pela 1ª rodada da competição.

A campanha de lançamento da camisa foi baseada na frase #FéProsCrias. A declaração foi dita por Matheus Babi após a vitória sobre o Vasco, há duas semanas, pela Copa do Brasil.

- Estamos muito satisfeitos com o resultado final dessa coleção. Mais um trabalho de grande harmonia entre Botafogo e Kappa. A pesquisa, o conceito e o design da camisa foram realizados com paixão e estamos convictos de que será um sucesso como foi a última coleção - afirmou Ricardo Rotenberg, VP de marketing do Botafogo.

- Os primeiros materiais que lançamos em parceria com o Botafogo, no ano passado, foram um sucesso imenso, com filas virando a esquina na loja oficial do clube. Temos certeza que, assim como a camisa de estreia, essa tem tudo para cair nas graças da torcida - afirmou André Giglio, diretor da Kappa no Brasil.