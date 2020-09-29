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futebol

Fé pros crias! Botafogo lança novo uniforme para a temporada 2020/21

Com campanha baseada em frase dita por Matheus Babi, Glorioso divulga segunda camisa alvinegra produzida desde o retorno da Kappa como fornecedora esportiva...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 20:13
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo terá roupa nova para a sequência da temporada. Na noite desta terça-feira, o clube de General Severiano divulgou o lançamento do novo uniforme tradicional, com listras alvinegras, nas redes sociais. É a segunda camisa produzida pela Kappa desde o retorno da marca italiana ao clube.
A estreia já será nesta quarta-feira, em partida contra o Bahia, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, adiada pela 1ª rodada da competição.
A campanha de lançamento da camisa foi baseada na frase #FéProsCrias. A declaração foi dita por Matheus Babi após a vitória sobre o Vasco, há duas semanas, pela Copa do Brasil.
- Estamos muito satisfeitos com o resultado final dessa coleção. Mais um trabalho de grande harmonia entre Botafogo e Kappa. A pesquisa, o conceito e o design da camisa foram realizados com paixão e estamos convictos de que será um sucesso como foi a última coleção - afirmou Ricardo Rotenberg, VP de marketing do Botafogo.
- Os primeiros materiais que lançamos em parceria com o Botafogo, no ano passado, foram um sucesso imenso, com filas virando a esquina na loja oficial do clube. Temos certeza que, assim como a camisa de estreia, essa tem tudo para cair nas graças da torcida - afirmou André Giglio, diretor da Kappa no Brasil.
O uniforme será lançado a partir de R$ 249,90 nas lojas. O SouBotafogo, programa de sócio-torcedor do clube, realizou uma promoção no começo do mês: os associados tiveram 50% na camisa, mas só puderam vê-la pela primeira vez nesta terça-feira.

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