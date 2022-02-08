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  • Faz o M! Matheus Nascimento destaca noite inspirada com a camisa do Botafogo: 'Estou feliz e motivado'
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Faz o M! Matheus Nascimento destaca noite inspirada com a camisa do Botafogo: 'Estou feliz e motivado'

Atacante, de 17 anos, marcou os dois gols e levou a torcida à loucura com um lindo toque de letra para o fundo das redes. A comemoração com a letra M ganhou as redes sociais ...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 20:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 20:56
A vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu foi inesquecível para um jogador em especial. O atacante Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, marcou os dois gols do triunfo e levou a torcida à loucura com um lindo toque de letra para o fundo das redes. A noite permancerá viva na memória do jovem, que mostrou oportunismo e ganhou as redes sociais com sua comemoração. Enderson Moreira sabe que o atacante é uma joia a ser lapidada e tem dado mais oportunidades ao longo deste início de Estadual. Mais confiante, Matheus lutou enquanto esteve em campo, puxou a marcação, e soube dosar bem o impulso de arrancar nos momentos certos. Foi assim que o jovem conseguiu brilhar e ser decisivo na partida.
- Que noite!!! Obrigado meu senhor por mais dois gols e pela vitória. Estou muito feliz e motivado para a sequência, vamos, Botafogo - publicou o atacante em seu perfil oficial no Instagram.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Em sua comemoração, o atacante fez novamente a letra M com as mãos, algo destacado pelo clube carioca em seu perfil oficial. Com isso, uma enxurrada de memes tomou conta das redes sociais, inclusive, John Textor, investidor do clube, exaltou o camisa 90.
O Glorioso trata Matheus como sua grande promessa da geração 2004 - ele faz 18 anos em março - sendo o maior ativo do clube ao projetar o futuro. A direção alvinegra sabe disso e trata com carinho o jogador, que tem contrato até junho de 2023. A renovação está em pauta ainda mais agora com a presença de um novo investidor.
+ Enderson Moreira volta a falar sobre reforços e afirma: 'No tempo certo, as contratações certas serão feitas'
Os comandados de Enderson Moreira voltam a campo nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos. Eles jogam o primeiro clássico da temporada contra o reforçado Fluminense. O Botafogo é o líder do Carioca com 10 pontos, à frente do Vasco no saldo de gols.
Crédito: MatheusNascimentomarcouosdoisgolsdavitóriadoBotafogosobreoNovaIguaçu(VítorSilva/Botafogo

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