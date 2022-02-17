Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Faz o M! Matheus Nascimento assume a artilharia do Botafogo em 2022

Camisa 90 chegou a marca de três gols na temporada com o gol marcado sobre o Resende, em vitória no Campeonato Carioca...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 20:45

LanceNet

17 fev 2022 às 20:45
Faça o M imediatamente! Essa foi uma das frases ditas pela torcida do Botafogo após a vitória por 2 a 1 sobre o Resende na noite desta quinta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O camisa 90 assumiu a artilharia do Alvinegro.+ Matheus Nascimento foge da pressão de ser 'maior venda da história' do Botafogo: 'Eu só foco no momento'
O atacante, agora, tem três gols em 2022 e lidera o Botafogo no quesito - deixando Diego Gonçalves e Kanu, com duas bolas na rede, para trás. Matheus Nascimento é o artilheiro do Alvinegro no ano.
Além do jogo contra o Resende, Matheus também balançou as redes em duas oportunidades na vitória sobre o Nova Iguaçu, na semana passada. Nos últimos quatro jogos pelo Glorioso, ele soma três bolas na rede e uma assistência.
Com as saídas de Rafael Navarro e Rafael Moura, Matheus Nascimento virou titular do Botafogo na atual temporada. O camisa 90 vem ganhando espaço de vez na equipe profissional. Nesta quinta-feira, ele fez uma dupla de ataque com Erison.
Crédito: Matheus Nascimento, do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados