Faz o L! Germán Cano é aprovado em exame físico no Fluminense e Mário Bittencourt dá 'pista' de anúncio

Nesta quinta-feira, Germán Cano chegou ao Rio de Janeiro para fazer uma avaliação física no Fluminense. Durante a manhã, o centroavante foi aprovado nos exames médicos, como informado inicialmente pelo ge. Depois disso, o presidente Mário Bittencourt deu uma dica sobre o anúncio, que já era esperado da torcida. Em sua rede social, o mandatário tricolor publicou uma foto de um painel com a palavra 'Flu'. Na imagem seguinte, apenas o 'L' ficava em evidência. Conhecido pela comemoração, o atacante argentino costuma 'fazer o L' com as mãos após marcar um gol. Cano deve ser anunciado ainda nesta quinta. (Divulgação/Instagram/@mbittencourtoficial)