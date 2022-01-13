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Faz o L! Germán Cano é aprovado em exame físico no Fluminense e Mário Bittencourt dá 'pista' de anúncio

Presidente do Fluminense postou foto da letra 'L', comemoração de Germán Cano; atacante deve ser anunciado ainda nesta sexta-feira...
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Publicado em 

13 jan 2022 às 13:28

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:28

Nesta quinta-feira, Germán Cano chegou ao Rio de Janeiro para fazer uma avaliação física no Fluminense. Durante a manhã, o centroavante foi aprovado nos exames médicos, como informado inicialmente pelo ge. Depois disso, o presidente Mário Bittencourt deu uma dica sobre o anúncio, que já era esperado da torcida. Em sua rede social, o mandatário tricolor publicou uma foto de um painel com a palavra 'Flu'. Na imagem seguinte, apenas o 'L' ficava em evidência. Conhecido pela comemoração, o atacante argentino costuma 'fazer o L' com as mãos após marcar um gol. Cano deve ser anunciado ainda nesta quinta. (Divulgação/Instagram/@mbittencourtoficial)
Crédito: GermánCanoacertoucomoFluminenseporduastemporadas(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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