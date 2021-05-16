Faz o L! Com gol de Cano, Vasco vence o Botafogo e sai na frente na final da Taça Rio

O Vasco saiu em vantagem para conquistar o 5º lugar do Campeonato Carioca. Na manhã deste domingo, o Cruz-Maltino derrotou o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pelo primeiro confronto da final da Taça Rio. Germán Cano balançou as redes.
Com o resultado, a equipe comandada por Marcelo Cabo sai em vantagem para vencer o título da Taça Rio. O Vasco pode até empatar o próximo jogo que levantará o troféu. Qualquer vitória do Botafogo por um gol de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis.
As duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, às 15h, em São Januário, pelo jogo da volta da decisão da Taça Rio. O vencedor do torneio garante a premiação de R$ 1 milhão.
JOGO TRUNCADOPoucos lances de emoção e perigo de gol marcaram os primeiros 45 minutos de jogo. O Vasco foi superior no começo da partida principalmente porque dificultava o Botafogo a sair jogando no próprio campo de defesa. Ao pegar a bola, contudo, o Cruz-Maltino também pouco criou para superar o sistema de marcação alvinegro.
As ações se equilibraram após a parada técnica. O Botafogo saiu da pressão vascaína e focou as jogadas na velocidade de Ronald, atuando pelo lado direito. Assim como o rival, também não teve nenhuma jogada de efeito ou que passou perto de balançar as redes.
MUDANÇA DE PANORAMASe o primeiro tempo foi de pouca emoção, não demorou muito para o jogo mudar na etapa complementar. Logo no começo, Sousa quis sair jogando no campo, pisou na bola e entregou de graça para Léo Jabá. O camisa 7 cruzou na medida para Germán Cano, que cabeceou para o fundo das redes e fez o L. O Vasco abria o placar.
POUCA COISAApós o gol, o Vasco recuou. Sem um meio-campista de origem na posição avançada do setor, o time teve dificuldade de criação. O Botafogo, por sua vez, também passou longe de assustar. Mesmo com substituições ofensivas na reta final do segundo tempo, o Alvinegro pouco criou para ameaçar Vanderlei. No fim, alegria vascaína com o triunfo por 1 a 0.
FICHA TÉCNICABotafogo x Vasco
Data/Hora: 01/05/2021, às 11h05Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Michael CorreiaGramado: RuimCartões amarelos: Romildo e Sousa (BOT); Zeca e Morato (VAS)Cartões vermelhos: -
Gols: Germán Cano (0-1, 3'/2ºT)
BOTAFOGO: Douglas Borges; Warley, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Matheus Frizzo (Ricardinho 26'/2ºT), Romildo (Ênio 14'/2ºT), Pedro Castro (Guilherme Santos 43'/2ºT); Ronald (Matheus Nascimento 43'/2ºT), Rafael Navarro, Marco Antônio (Felipe Ferreira 26'/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca.
VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan (Ricardo Graça/Intervalo), Zeca; Andrey, Galarza; Gabriel Pec (Figueiredo 20'/2ºT), Morato (João Pedro 40'/2ºT), Léo Jabá (Bruno Gomes 28'/2ºT); Cano (Juninho 40'/2ºT). Técnico: Marcelo Cabo.