Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Faz o L! Cano entra na lista de maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma temporada
futebol

Faz o L! Cano entra na lista de maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma temporada

Argentino já é o quinto gringo com mais gols em uma mesma temporada pelo clube...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 14:34
Menos de seis meses foram suficientes para o argentino Gérman Cano conquistar a idolatria e já entrar na história do Fluminense. Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na noite de sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 14 já é um dos maiores artilheiros estrangeiros do clube tricolor.Cano alcançou os 15 gols marcados nesta temporada e figura como o quinto maior goleador nascido fora do Brasil em uma mesma temporada.
O recorde pertence ao também argentino Doval, que em 1976 foi às redes 39 vezes pelo Flu.
Ídolo histórico nas Laranjeiras, Doval também fica em segundo lugar no ranking, marcando 23 vezes em 1977. A marca foi repetida pelo paraguaio Romerito em 1984.
O terceiro é o colombiano Yoni González, com 19 em 2019. Em quarto vem o ídolo Conca. O argentino guardou 16 em 2014.
Com a vitória deste sábado, o clube tricolor chegou aos oito pontos e ocupa temporariamente a 11ª colocação na tabela. A equipe volta a campo na quinta-feira (19) contra o Union Santa Fe, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão-22 e simule resultados
+ Conheça o aplicativo de resultados do L!
Crédito: Canoconquistouaidolatriatricolormesmoempoucotempodecasa(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados