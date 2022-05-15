Faz o L! Cano entra na lista de maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma temporada

Menos de seis meses foram suficientes para o argentino Gérman Cano conquistar a idolatria e já entrar na história do Fluminense. Com os dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico, na noite de sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 14 já é um dos maiores artilheiros estrangeiros do clube tricolor.Cano alcançou os 15 gols marcados nesta temporada e figura como o quinto maior goleador nascido fora do Brasil em uma mesma temporada.

O recorde pertence ao também argentino Doval, que em 1976 foi às redes 39 vezes pelo Flu.

Ídolo histórico nas Laranjeiras, Doval também fica em segundo lugar no ranking, marcando 23 vezes em 1977. A marca foi repetida pelo paraguaio Romerito em 1984.

O terceiro é o colombiano Yoni González, com 19 em 2019. Em quarto vem o ídolo Conca. O argentino guardou 16 em 2014.

Com a vitória deste sábado, o clube tricolor chegou aos oito pontos e ocupa temporariamente a 11ª colocação na tabela. A equipe volta a campo na quinta-feira (19) contra o Union Santa Fe, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão-22 e simule resultados

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