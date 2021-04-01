Faz falta? Veja os números do Fluminense com e sem Luccas Claro

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Único titular que ainda não estreou na temporada, Luccas Claro vem fazendo falta ao Fluminense. Destaque do último Campeonato Brasileiro, o zagueiro ainda passa por preparação física, está na transição e pode voltar a ser opção para o técnico Roger Machado na próxima rodada, contra o Macaé, na terça-feira. Mas qual o tamanho da ausência do atleta? O LANCE! mostra a comparação em números.

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Luccas Claro foi apresentado pelo Fluminense em 19 de setembro de 2019. Naquela temporada, ele teve apenas duas oportunidades na equipe, ficando no banco em todas as outras partidas. Já em 2020, o jogador iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço após o retorno de Nino da Seleção Olímpica. Foi no Brasileirão, por conta de desfalques, que o zagueiro ganhou de vez a vaga.

No total, desde o início de sua trajetória nas Laranjeiras, o time soma 61,36% de aproveitamento quando Luccas está em campo e 48,06% sem ele. Se a contagem for apenas a partir de 2020, quando o jogador passou a ter mais chances de fato, os números são parecidos, com 61,11% de aproveitamento com o defensor atuando e 46,9% em sua ausência.

Veja a tabela do Campeonato CariocaCom relação aos gols sofridos, a média se mantém próxima ao um por partida. Nos 44 jogos em que Luccas Claro esteve em campo, o Tricolor teve a rede balançada 43 vezes. Já sem o zagueiro, foram 42 em 43 confrontos. Vale ressaltar novamente que 16 destes jogos em que o atleta não participou foram em 2019 - com 12 gols sofridos. Ele só jogou duas vezes e levou dois gols.

Atualmente Roger Machado tem como opções Frazan, que vem sendo o titular, mas muito contestado e com falhas em praticamente todos os gols sofridos até aqui no Carioca, e Reginaldo. Neste segundo caso, o jogador ainda não entrou em campo, mas vem sendo relacionado por conta das lesões de Matheus Ferraz e da ausência do próprio Luccas Claro. No Sub-23 há ainda Rafael Ribeiro, reforço da temporada, e Higor, que atuou em um jogo do Estadual.