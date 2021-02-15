Favoritos e zebras: Como chegam os gigantes para o Catarinense 2021

Crédito: Anselmo Ramon foi a figura da partida com dois gols (Márcio Cunha/ACF

A partir do dia 24 de fevereiro 12 clubes entram em campo para brigar pelo título do Campeonato Catarinense, que promete muita emoção.

+ Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros

Devido ao calendário apertado, os times precisam correr contra o tempo para ajustar a casa e fazer bonito na disputa.

A atual campeã Chapecoense entra como grande favorita ao título. Além da taça obtida ano passado, o Verdão do Oeste faturou a Série B e promete investir pesado para sair com o bicampeonato.

No degrau inferior, Avaí e Brusque tentam encarar o time da Arena Condá e apostam em suas bases para impedir o início de uma hegemonia.

O Figueirense, um dos times mais tradicionais do estado, vive um processo de reconstrução. Após o rebaixamento para a Série C, o técnico Jorginho terá muito trabalho para colocar a casa em ordem e Catarinense pode servir como “teste”.

Correm por fora