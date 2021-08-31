Fato raro e recorde ajudam a explicar a vitória e a atuação do Vasco sobre a Ponte Preta. Confira

Foi uma das melhores - para muitos a melhor - atuação do Vasco sob as ordens de Lisca. A vitória sobre a Ponte Preta, que pôs fim às três derrotas seguidas, contou com dois fatores relevantes, e que seguem de referência para a sequência da recuperação. Até porque você já leu aqui que o segundo turno cruz-maltino precisará ser histórico para carimbar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.O primeiro fator foi o número de desarmes. Diante da Macaca, o time de São Januário roubou bola como ainda não havia feito nesta Série B. Foram 21 desarmes. Um número que supera em 65% a média da equipe na competição. Nos dois jogos anteriores, por exemplo, o número não passou de 13. Não havia chegado a 20 ainda. Quem desarma mais tem mais, se não cria ao menos tira do adversário a chance de criar chances de gol.