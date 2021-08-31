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Fato raro e recorde ajudam a explicar a vitória e a atuação do Vasco sobre a Ponte Preta. Confira

Cruz-Maltino passou um jogo sem sofrer gol, o que só havia acontecido outras quatro vezes na Série B do Campeonato Brasileiro. E o time superou o próprio número de desarmes...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 11:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Foi uma das melhores - para muitos a melhor - atuação do Vasco sob as ordens de Lisca. A vitória sobre a Ponte Preta, que pôs fim às três derrotas seguidas, contou com dois fatores relevantes, e que seguem de referência para a sequência da recuperação. Até porque você já leu aqui que o segundo turno cruz-maltino precisará ser histórico para carimbar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.O primeiro fator foi o número de desarmes. Diante da Macaca, o time de São Januário roubou bola como ainda não havia feito nesta Série B. Foram 21 desarmes. Um número que supera em 65% a média da equipe na competição. Nos dois jogos anteriores, por exemplo, o número não passou de 13. Não havia chegado a 20 ainda. Quem desarma mais tem mais, se não cria ao menos tira do adversário a chance de criar chances de gol.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Outro fato importante que aconteceu no último domingo foi a inviolabilidade da defesa. Para além da segurança apresentada por um ou outro jogador, o setor passou ileso. A tão problemática retaguarda do Vasco não foi vazada e esta foi somente a quinta vez no campeonato. Para se ter ideia da importância: sempre que isso aconteceu o time venceu. Pela última vez, contra o Vila Nova, por exemplo.
Nem só de números vive o futebol, longe disso. Às vezes, porém, eles ajudam a explicar problemas profundos. Parece o caso. E os dados acima são do Footstats.

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