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Fato ou Fake: Palmeiras foi ao Rio com 'Rumo ao bi' no avião? Checamos

Foto que circula nas redes sociais retrata episódio ocorrido antes da semifinal da Libertadores de 2018, quando o Verdão jogou contra o Boca Juniors na Argentina
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Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 11:18
Crédito: Reprodução de internet
O Palmeiras viajou, na última quarta-feira (27), ao Rio de Janeiro, onde disputará a final da Libertadores, contra o Santos. O avião que levou o elenco estava adesivado na parte externa, exibindo o escudo do clube e a frase "time finalista". A parte interna da aeronave, por sua vez, não tinha alterações. Ainda assim, circulou nas redes sociais uma foto de assentos de avião com a frase "Rumo ao bi", o que denotaria um clima de “já ganhou”. Apesar do burburinho criado na web, a foto é antiga, de 2018. Logo, é fake afirmar que a foto é atual.
> Lembre o caminho do Verdão até a final na tabela da LibertadoresA foto que circula na internet foi feita em 2018, na viagem do Verdão à Argentina, onde enfrentaria o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores. Nas inscrições, pode-se ler, além do "Rumo ao bi", algumas palavras motivacionais.
A final da Copa Libertadores 2020, entre Palmeiras e Santos, está marcada para o próximo sábado (30), às 17h (horário de Brasília).

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