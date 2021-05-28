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Fase de grupos da Libertadores se encerra e Palmeiras já sabe quem pode enfrentar

Caso caia de lado oposto ao Atlético Mineiro, o time de Abel Ferreira poderá decidir todas as eliminatórias, até as semifinais, em seus domínios...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 09:30
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Com o encerramento da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras já tem definidos quais são seus possíveis adversários nas oitavas de final. Com a definição do chaveamento acontecendo por sorteio, o Verdão tem, ao menos, outra certeza: caso caia de lado oposto ao Atlético Mineiro, o time de Abel Ferreira poderá decidir todas as eliminatórias, até as semifinais, em seus domínios.
Marcado para a segunda semana de julho, após a Copa América, os mata-matas da Libertadores podem marcar o encontro de muitos títulos continentais. Enquanto os melhores primeiros colocados somam 9 conquistas, o grupos dos segundos melhores posicionados somam 17 títulos da Libertadores. Juntos, os postulantes à América somam 26 conquistas. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras goleou o Universitário, do Peru, por 6 a 0. A partida, além de garantir ao Verdão a segunda melhor campanha na competição, foi a 100ª em casa e confirmou os 15 pontos ganhos, além de 20 gols marcados pelo time de Abel.Na Libertadores, o Alviverde disputou um total de 203 partidas, marcando 377 gols e vencendo 113 confrontos. Destas, cem foram disputadas com o mando de campo do Maior Campeão Nacional, que atuou no antigo Palestra Itália, no Pacaembu e, mais recentemente, no Allianz Parque.
O sorteio dos confrontos das oitavas acontecerá na próxima terça-feira, dia 1 de junho.

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