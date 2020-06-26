Fãs do Liverpool festejam nas ruas e autoridades se preocupam com Covid

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Milhares de torcedores do Liverpool passaram a madrugada desta sexta-feira comemorando o primeiro título do Campeonato Inglês da equipe em 30 anos. Uma preocupação para as autoridades de segurança, por causa do desrespeito às regras de distanciamento social.Enquanto uma multidão cantava músicas e soltava fogos, o policial-chefe de polícia de Merseyside, Rob Carden, disse que a região havia sido "desproporcionalmente afetada" pela pandemia de coronavírus e que os moradores tinham a responsabilidade de impedir novos casos. Ele elogiou os fãs que mantiveram a folia em suas próprias casas.

- A maioria das celebrações foi feita de forma correta, mas um grande número de pessoas optou por se reunir fora do estádio.

Na comemoração, apesar do risco da Covid-19, muitos fãs se abraçaram.

Antes, cerca de 100 torcedores se reuniram do lado de fora do Main Stand de Anfield para o apito final da vitória do Chelsea por 2 a 1 sobre o Manchester City, garantindo ao Liverpool o título com uma antecipação de sete rodadas.

Jürgen Klopp, o carismático treinador que liderou a equipe ao título, disse que iria acompanhar o jogo como um analista, pois o seu time ainda enfrentará os dois rivais, mas disse que acabou entrando no clima de tensão com a possibilidade de titulo sem entrar em campo e referiu-se a conquista como um "momento incrível" e chegou às lágrimas.

Graeme Souness, que integrava o time campeão e 1989/90, disse que estava muito origulhoso do atual Liverpool: