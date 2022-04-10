'Farei cursos': Fred comenta sobre seu futuro no mundo do futebol após aposentadoria

Fred já tem data para se aposentar como jogador de futebol profissional. O atacante vai cumprir seu contrato com o Fluminense até o final e vai encerrar a carreira no dia 21 de julho, data do aniversário do clube. Após o término, o atleta declarou em entrevista à 'Rede Globo' deseja iniciar uma nova carreira dentro do esporte e fará cursos de gestor e treinador. - Começar uma nova carreira dentro do futebol, que é o que gosto. Farei cursos de gestor, treinador – disse o camisa 9.

No que diz respeito à aposentadoria, o artilheiro não acha válido ampliar o contrato até o final da temporada e que pendurar as chuteiras no aniversário do Tricolor é mais especial.

– Vejo que o momento do fim mais especial mesmo seria nessa data (aniversário do clube). Avançar até o fim do ano seria maravilhoso, mas me preparei muito para esse momento. Cheio de gratidão por esse clube que me formou caráter como homem, a ajuda que tive depois da Copa, quando muitos diziam que eu tinha acabado - declarou Fred.