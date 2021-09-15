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Fan Token: Conselho Deliberativo aprova contrato, e Flamengo oficializa parceria com a 'Socios.com'

No início do mês, o Flamengo já havia acertado as bases contratuais do acordo com a empresa de fan token; aprovação final deveria passar pelo Conselho Deliberativo...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 12:37

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 12:37

Crédito: Divulgação/Flamengo
Na noite da última terça-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a parceira com a "Socios.com" para a venda de fan tokens. O acordo é válido até 2025 e renderá ao clube, neste período, um valor mínimo garantido, além de um variável por desempenho, dependendo da performance das vendas dos fan tokens rubro-negros.> David Luiz, do Flamengo, realiza primeiro treino com bola no Ninho do Urubu
Vale lembrar que, no início do mês, o Flamengo já havia acertado as bases contratuais do acordo com a "Socios.com", empresa de fan token. Agora, com a aprovação no Conselho, a parceria foi oficializada, e o clube já receberá a primeira parcela prevista no acordo em até dez dias - que começaram a ser contados a partir do dia da votação.
A "Socios.com", vale destacar, é parceira do PSG, Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Milan, Arsenal, além de franquias da NBA (principal liga de basquete americano) e NFL (principal liga de futebol americano dos Estados Unidos).
> Veja a tabela do Brasileirão
Dessa forma, a "Socios.com" poderá expor a marca na camisa de treino do time de futebol masculino profissional e na camisa de jogo do time feminino e das categorias de base, além de um pacote de mídia na FlaTV e nas redes sociais do Flamengo, nas propriedades de posts de aniversário e escalação da equipe masculina profissional.
Pelas redes sociais, o Flamengo deu boas vindas à empresa e convidou os torcedores para desbloquearem o fan token. ENTENDA O QUE É UM FAN TOKEN​Fan Tokens são criptomoedas que permitem aos torcedores a participação em experiências do clube através do aplicativo parceiro, no caso, a "Socios.com". Segundo o Flamengo, o torcedor que adquirir poderá, por exemplo, votar em detalhes do uniforme do time ou na música que irá tocar no aquecimento pré-jogo, participar de experiências e ter acesso a serviços exclusivos, entre outras ativações.

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