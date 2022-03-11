Família pode ser trunfo para o Corinthians acertar retorno do atacante Pedrinho; entenda

O Corinthians monitora a situação do atacante Pedrinho, refugiado da Ucrânia após o início dos conflitos do país ser invadido pela Rússia no último dia 24 de fevereiro. E o desejo do atleta se manter próximo da família pode ser um trunfo para o Timão repatriar o jogador. Pedrinho já deixou claro para o seu estafe o desejo de voltar a vestir a camisa corintiana enquanto aguarda os desdobramentos referentes a guerra, inclusive abrindo mão de valores para se adequar a realidade financeira do clube alvinegro.

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Dentre os jogadores que voltaram da Ucrânia nos últimos dias, o atacante é o que mais sinaliza desejo em permancer no Brasil, e isso muito tem a ver com a sua família.

Quando retornou ao seu país de origem, Pedrinho foi direto para Maceió passar um tempo próximo dos seus parentes, já que os dias no leste europeu durante o conflito foram fortes emocionalmente para ele.

Portanto, ficar mais um tempo próximo dos seus familiares e, principalmente, defendendo o seu time de origem, é a opção que mais agrada o jogador no momento.

Outra questão que faz com que Pedrinho priorize o Corinthians é a forma com que o clube conduziu as conversas desde o início dos ataques a Ucrânia. Primeiramente o clube se colocou à disposição de auxiliar o atleta a retornar ao Brasil e com a instalação após a volta, para somente depois disso conversar sobre um possível empréstimo.

Outros clubes brasileiros entraram em contato com o estafe e até mesmo com o próprio jogador, mas a condução corintiana foi a que mais os agradou, já que se mostraram muito mais interessado em Pedrinho como atleta do que como pessoa, segundo relatos colhidos pela reportagem.

Ainda assim, o Timão segue observando a situação com total cautela, já que Pedrinho tem contrato com o Shakhtar até junho de 2025.

A Fifa autorizou jogadores que atuam no futebol russo e ucraniano a acertem com outras equipes ao redor do mundo até o fim de junho, quando abre uma nova janela de transferências, mas o clube alvinegro já deixou claro que não deseja ter alteta algum por apenas três meses. No entanto, o Corinthians admite o desejo de contar com Pedrinho até o fim da temporada, caso consiga chegar a um acordo com a equipe de Donetsk.

Equipes de fora do Brasil, como o Wolverhampton, da Inglaterra, também monitoram a situação de Pedrinho.

Outro jogador do Shakhtar que pode vestir a camisa corintiana é o atacante Junior Moraes, que tem contrato com a equipe ucraniana até junho e desperta o interesse do Timão. A diretoria da equipe do Parque São Jorge conversa com o estafe do jogador e vê a oportunidade como boa para ter uma centroavante, posição em que o time mais vê carência desde o início da temporada, sem fazer grandes investimentos.