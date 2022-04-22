Família de Mbappé tem reunião com PSG, mas tem encontro marcado com Real Madrid

A mãe da Mbappé, Fayza Lamari, e o irmão do craque, Ethan, viajaram para Doha, no Qatar, para um encontro com os donos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas os máximos dirigentes buscam uma renovação.O PSG busca contar com o atacante até o Mundial de 2022, que será disputado no Qatar. Em Doha, os mandatários tentam manter o camisa sete a qualquer custo e oferecem 100% do controle do direito de imagens para o próprio atleta, como forma de tentar agradá-lo.
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No entanto, a "RMC Sports" publicou que a viagem da família do atacante não irá terminar em Doha. O entorno do craque possui um encontro marcado com o Real Madrid para entender quais garantias o francês teria caso se transferisse para a equipe merengue.
Na última janela de transferências do verão europeu, Mbappé foi alvo de disputa entre os dois clubes, mas o PSG garantiu a permanência do camisa sete, que tem vínculo até 2022. Ainda assim, os espanhóis seguem confiantes pela chegada da nova estrela para a próxima temporada.