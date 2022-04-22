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futebol

Família de Mbappé tem reunião com PSG, mas tem encontro marcado com Real Madrid

Entorno do craque está em Doha, no Qatar, para conversar sobre possível renovação...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 08:30
A mãe da Mbappé, Fayza Lamari, e o irmão do craque, Ethan, viajaram para Doha, no Qatar, para um encontro com os donos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas os máximos dirigentes buscam uma renovação.O PSG busca contar com o atacante até o Mundial de 2022, que será disputado no Qatar. Em Doha, os mandatários tentam manter o camisa sete a qualquer custo e oferecem 100% do controle do direito de imagens para o próprio atleta, como forma de tentar agradá-lo.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, a "RMC Sports" publicou que a viagem da família do atacante não irá terminar em Doha. O entorno do craque possui um encontro marcado com o Real Madrid para entender quais garantias o francês teria caso se transferisse para a equipe merengue.
Na última janela de transferências do verão europeu, Mbappé foi alvo de disputa entre os dois clubes, mas o PSG garantiu a permanência do camisa sete, que tem vínculo até 2022. Ainda assim, os espanhóis seguem confiantes pela chegada da nova estrela para a próxima temporada.
Crédito: PSGbuscasegurarMbappé,masRealMadridtentalevarocraquefrancês(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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