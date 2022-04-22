Família de Mbappé tem reunião com PSG, mas tem encontro marcado com Real Madrid

A mãe da Mbappé, Fayza Lamari, e o irmão do craque, Ethan, viajaram para Doha, no Qatar, para um encontro com os donos do Paris Saint-Germain, segundo o "L'Équipe". O atleta tem contrato com o clube até o fim da temporada, mas os máximos dirigentes buscam uma renovação.O PSG busca contar com o atacante até o Mundial de 2022, que será disputado no Qatar. Em Doha, os mandatários tentam manter o camisa sete a qualquer custo e oferecem 100% do controle do direito de imagens para o próprio atleta, como forma de tentar agradá-lo.