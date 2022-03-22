'Faltou tranquilidade para nós', diz Luiz Fernando após revés do Botafogo para o Fluminense

O ponta Luiz Fernando não escondeu sua frustração com o fato do Botafogo ter amargado a derrota para o Fluminense por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2022. Em entrevista ao PPV do Carioca, o atleta constatou o que custou caro para os alvinegros. - Faltou a gente ter tranquilidade tanto no passe final quanto na finalização. A gente não caprichou no momento decisivo. Mas acredito que não tenha nada perdido, temos totais condições de mudar essa situação e garantir o resultado - declarou.
Luiz Fernando falou sobre como tem de ser a concentração da equipe de olho no duelo decisivo de domingo (27).
- Temos de fazer bem nosso trabalho, passar tranquilidade. Clássico é decidido nos detalhes - declarou.
Com o revés por 1 a 0 para os tricolores, o Botafogo precisa vencer por dois gols ou mais de diferença.