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'Faltou tranquilidade para nós', diz Luiz Fernando após revés do Botafogo para o Fluminense

Ponta constata que alvinegros se atrapalharam na pontaria durante a derrota por 1 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras, pela semifinal do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 22:24

Publicado em 21 de Março de 2022 às 22:24

O ponta Luiz Fernando não escondeu sua frustração com o fato do Botafogo ter amargado a derrota para o Fluminense por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca de 2022. Em entrevista ao PPV do Carioca, o atleta constatou o que custou caro para os alvinegros. - Faltou a gente ter tranquilidade tanto no passe final quanto na finalização. A gente não caprichou no momento decisivo. Mas acredito que não tenha nada perdido, temos totais condições de mudar essa situação e garantir o resultado - declarou.
Luiz Fernando falou sobre como tem de ser a concentração da equipe de olho no duelo decisivo de domingo (27).
- Temos de fazer bem nosso trabalho, passar tranquilidade. Clássico é decidido nos detalhes - declarou.
Com o revés por 1 a 0 para os tricolores, o Botafogo precisa vencer por dois gols ou mais de diferença.
Crédito: 'Acreditoquenãotenhanadaperdido',afirmouoatleta(VítorSilva/Botafogo

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