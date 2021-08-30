Falta pouco! Corinthians aguarda 'ritual de saída' do Arsenal para anunciar Willian

Crédito: Site Oficial do Arsenal

A ansiedade do torcedor do Corinthians terá de ser administrada por mais um dia, já que a oficialização da chegada de Willian acabou ficando para esta segunda-feira. Apesar de as partes terem aguardado uma confirmação ainda no último domingo, a batida do martelo foi adiada e precisa acontecer até o fim do dia, por conta do fechamento da janela de transferências no Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Conforme informou o LANCE!, o Arsenal aceitou liberar o jogador por meio de uma rescisão contratual, que já vinha sendo trabalhada, pois tanto um lado quanto o outro já haviam concordo que a saída era o melhor a se fazer.

Diante de uma boa proposta do Timão, pela qual Willian se interessou para poder retornar ao seu clube do coração, e sem ofertas atraentes do futebol europeu, o time inglês deu o "OK" para os representantes do atleta sobre a liberação, mas não a tempo de oficializar no papel para que os anúncios fossem feitos. Por isso a novela só terá fim nesta segunda-feira.Está previsto também que o Timão faça o anúncio oficial assim que Willian cumprir o ritual de saída do Arsenal, ou seja, quando o clube inglês comunicar o distrato em suas redes sociais e quando o jogador se despedir dos Gunners. O mesmo ocorreu nas chegadas de Renato Augusto e Roger Guedes.

Por essas e outras, o torcedor do Corinthians deve ficar atento ao desenrolar dos acontecimentos durante o dia, pois Willian vem aí, com contrato até dezembro de 2023 e vestindo a camisa 10 que ele trajava quando deixou o clube em 2007, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.