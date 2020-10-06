Falta de tempo atrapalha o Santos, e negócio com o Porto por Lucas Veríssimo é encerrado

Crédito: Ivan Storti/Santos

Lucas Veríssimo ficará no Santos. A negociação com o Porto não avançou e a janela de transferências de Portugal se encerrou no fim desta terça-feira (06).

A proposta inicial foi enviada pelos portugueses nesta segunda-feira (05) e ganhou força durante esta manhã. Os Dragões ofereceram 6,5 milhões de euros (cotado em R$ 36,3 mi) pagos em três parcelas, a primeira de 2 milhões de euros (R4 11,1 mi) pagos no ato da compra. A princípio, as partes entraram em um acordo previsto para o envio do jogador em janeiro, mas durante o dia o Porto pediu a apresentação imediata de Veríssimo. A diretoria santista tentou agilizar os procedimentos, enviando as documentações do negócio ao Conselho Fiscal e à Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo para aprovação da operação, mas não houve tempo hábil. As quatro horas de diferença entre os horários de Brasília e português dificultaram o acontecimento do negócio.