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Falta de tempo atrapalha o Santos, e negócio com o Porto por Lucas Veríssimo é encerrado

Impasse quanto a data de liberação do jogador e fechamento da janela de transferências atrapalhou a evolução da transação...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 19:48

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:48

Crédito: Ivan Storti/Santos
Lucas Veríssimo ficará no Santos. A negociação com o Porto não avançou e a janela de transferências de Portugal se encerrou no fim desta terça-feira (06).
A proposta inicial foi enviada pelos portugueses nesta segunda-feira (05) e ganhou força durante esta manhã. Os Dragões ofereceram 6,5 milhões de euros (cotado em R$ 36,3 mi) pagos em três parcelas, a primeira de 2 milhões de euros (R4 11,1 mi) pagos no ato da compra. A princípio, as partes entraram em um acordo previsto para o envio do jogador em janeiro, mas durante o dia o Porto pediu a apresentação imediata de Veríssimo. A diretoria santista tentou agilizar os procedimentos, enviando as documentações do negócio ao Conselho Fiscal e à Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo para aprovação da operação, mas não houve tempo hábil. As quatro horas de diferença entre os horários de Brasília e português dificultaram o acontecimento do negócio.
Existia um otimismo para que a concretização da venda de Lucas Veríssimo ao Porto auxiliasse no pagamento ao Hamburgo (ALE) sobre a dívida de 4,5 milhões de euros (R$ 25,1 mi no câmbio do dia), por conta do não pagamento pela contratação do zagueiro Cléber Reis, em 2017, que impede o Peixe de registrar novos atletas desde março. O Alvinegro também é alvo de uma nova sanção, referente a um débito de 3,4 milhões de dólares,(19 mi na cotação atual) pela não quitação com o clube chileno pela aquisição do atacante Soteldo, em janeiro de 2019. O Santos tem até o dia 13 de outubro pra negociar essas pendências e não correr o risco de novas punições, podendo até mesmo acarretar em perda de pontuação no Campeonato Brasileiro.

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