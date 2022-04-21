Falta de atenção? Corinthians sofre o quarto 'gol-relâmpago' sob o comando de Vítor Pereira

Um dos problemas que o Corinthians de Vítor Pereira vem apresentando é a falta de concentração durante os jogos, especialmente nos minutos iniciais do primeiro e segundo tempo das partidas. Contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, o Timão mais uma vez levou um gol antes dos 10 minutos de um dos tempos.> GALERIA - Xavier vacila no empate do Timão na Copa do Brasil; veja notas

Kayron aproveitou desatenção de Xavier, roubou a bola do volante e rolou para Cafu abrir o placar para a Lusa carioca aos dois minutos da primeira etapa. O próprio Vítor admitiu que o gol cedo condicionou a partida.

- O primeiro gol do adversário hoje condicionou o jogo. Essas equipes quando marcam, se mantém organizadas. Tivemos oportunidades para marcar, não fizemos. Começamos a jogar de maneira precipitada. Era um gramado difícil também, a bola quica muito. Faltou o último passe e a definição - declarou VP na entrevista coletiva após o empate.

Dos 10 gols sofridos até o momento pelo Timão sob o comando do treinador português, quatro aconteceram nos minutos iniciais do primeiro ou segundo tempo das partidas, evidenciando uma falta de atenção dos atletas nesses momentos que podem mudar completamente o planejamento do técnico para a partida.

Logo na estreia de Vítor Pereira, o Corinthians levou um gol no primeiro minuto de jogo de Calleri, no clássico contra o São Paulo válido pela fase de grupos do Paulistão. O time do Parque São Jorge até foi melhor durante os 90 minutos, mas não conseguiu buscar o empate.

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Depois, nas quartas de final do estadual, contra o Guarani, quando liderava por 1 a 0, o gol no escanteio de João Victor fez a vaga ser decidida nos pênaltis, onde Cássio brilhou e classificou o Time do Povo.

A terceira vez que isso aconteceu foi no pênalti cometido por João Pedro contra o Always Ready, na Libertadores. Marcos Riquelme converteu a cobrança aos oito minutos da etapa inicial, e o gol cedo obrigou o Timão a mudar a sua postura na altitude de La Paz.

O Corinthians terá pela frente dois adversários fortes que tem por característica o foco e comprometimento tático. Tanto Palmeiras quanto Boca Juniors são equipes que jogam no maior grau de intensidade, e Vítor terá poucos dias para trabalhar com o elenco corintiano a concentração e tomada de decisão para esses dois jogos decisivos.

JOGOS EM QUE O CORINTHIANS LEVOU GOL ANTES DOS 10 MINUTOS

São Paulo 1 x 0 Corinthians - fase de grupos do Paulistão - gol Calleri 1min/1TCorinthians 1 x 1 Guarani - quartas de final do Paulistão - gol João Victor 9min/2TAlways Ready 2 x 0 Corinthians - fase de grupos da Libertadores - gol Marcos Riquelme 8min/1TPortuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - terceira fase da Copa do Brasil - gol Cafu 2min/1T