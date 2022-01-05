Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Falta de acordo entre Cruzeiro e Fábio para seguir no clube gera preocupação nos torcedores
futebol

Falta de acordo entre Cruzeiro e Fábio para seguir no clube gera preocupação nos torcedores

No primeiro contato com o goleiro e a nova direção do clube, não houve um acerto para que o atleta continue sua trajetória na Raposa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 15:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:15

A primeira reunião do goleiro Fábio, jogador com mais partidas pelo Cruzeiro na história, e a nova diretoria da Raposa, comandada por Ronaldo Fenômeno, não teve um acordo para a permanência do arqueiro, de 41 anos, maior ídolo do clube na história recente. Fábio havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, mas com a nova gestão, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente. E, ainda não há um acordo acertado entre as partes. Assim, o goleiro ficará sem treinar com os companheiros até que haja uma definição do seu futuro no time azul, onde fez 976 jogos desde o ano 2000, quando esteve em BH pela primeira vez. O fato de Fábio estar longe de uma confirmação para sua permanência, gerou uma preocupação na torcida do Cruzeiro, que se manifestou nas redes sociais. Inclusive a esposa do goleiro, Sandra, teve um post seu replicado por outros perfis. Confira as reações acima.
Crédito: Fábio(BrunoHaddad/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados