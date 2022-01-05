Falta de acordo entre Cruzeiro e Fábio para seguir no clube gera preocupação nos torcedores

A primeira reunião do goleiro Fábio, jogador com mais partidas pelo Cruzeiro na história, e a nova diretoria da Raposa, comandada por Ronaldo Fenômeno, não teve um acordo para a permanência do arqueiro, de 41 anos, maior ídolo do clube na história recente. Fábio havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, mas com a nova gestão, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente. E, ainda não há um acordo acertado entre as partes. Assim, o goleiro ficará sem treinar com os companheiros até que haja uma definição do seu futuro no time azul, onde fez 976 jogos desde o ano 2000, quando esteve em BH pela primeira vez. O fato de Fábio estar longe de uma confirmação para sua permanência, gerou uma preocupação na torcida do Cruzeiro, que se manifestou nas redes sociais. Inclusive a esposa do goleiro, Sandra, teve um post seu replicado por outros perfis. Confira as reações acima.