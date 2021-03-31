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futebol

Fagner volta a treinar com bola em atividade do Corinthians

Novidade dos trabalhos do Timão desta quarta foi a volta do experiente lateral-direito...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:34
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians treinou na tarde desta terça-feira (31), no CT Joquim Grava, ainda sem saber qual será a sua próxima partida. A novidade foi a presença do lateral-direito Fagner, que desfalcou a atividade da última segunda-feira (30), para fazer um trabalho de prevenção física. O trabalho foi comandado pelo técnico Vagner Mancini, que inicialmente separou o elenco em seis jogadores para uma atividade específica de marcação pressão e troca de passes em espaço reduzido.
Em um segundo momento, o treinador corintiano fez um trabalho tático com situações específicas de jogo, como contra-ataques e conclusões rápidas.
Como a cidade de São Paulo segue em fase emergencial de contenção ao avanço da Covid-19, onde os eventos esportivos estão suspensos, pelo menos até o dia 11 de abril, o Timão não tem noção de qual será o seu próximo compromisso.
A Federação Paulista de Futebol ainda estuda levar jogos de algumas equipes, incluindo o Timão, para outros locais do país, mas esbarra nos protocolos dos Estados e Municípios. Enquanto na Copa do Brasil, o clube não tem noção quando será realizada a terceira fase do torneio, onde entrarão os times brasileiros que disputam a Libertadores, além dos atuais campões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B do Brasileirão e o nono colocado do Campeonato Brasileiro do ano passado.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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