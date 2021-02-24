Fagner tem lesão diagnosticada e desfalca o Corinthians; Mosquito também deve ser baixa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians não contará com o lateral-direito Fagner e o atacante Gustavo Mosquito na última partida da temporada, nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos serão desfalques para o técnico Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Os melhores! Confira a Seleção do Brasileirão eleita pela redação do LANCE!

A dupla não se recuperou dos problemas que tiveram no empate em 0 a 0 entre Timão e Vasco, no último domingo, pela 37ª partida do Brasileirão, na Neo Química Arena, e não estão aptos a enfrentar o Colorado. Os atletas, inclusive, nem acompanharam a delegação corintiana em viagem para a capital gaúcha na tarde desta quarta-feira.

O departamento médico corintiano confirmou que Fagner tem um estiramento no adutor da coxa direita, enquanto Mosquito sente dores no joelho.

Na lateral-direita, o titular contra o Colorado tende a ser Michel Macedo, que já havia sido opção do técnico Vagner Mancini na derrota corintiana por 2 a 1 contra o Flamengo, há duas semanas, pela 36ª rodada do Brasileirão, quando Fagner estava suspenso pelo terceiro amarelo, e entrou no segundo tempo da partida diante o Cruz-Maltino, quando o camisa 23 sofreu a lesão.