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Fagner tem lesão diagnosticada e desfalca o Corinthians; Mosquito também deve ser baixa

Lateral-direito passou por exames na última terça-feira e teve resultado divulgado nesta quarta. Já o atacante ainda tem dores no joelho. Ambos não enfrentam o Internacional...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 15:58
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians não contará com o lateral-direito Fagner e o atacante Gustavo Mosquito na última partida da temporada, nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos serão desfalques para o técnico Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A dupla não se recuperou dos problemas que tiveram no empate em 0 a 0 entre Timão e Vasco, no último domingo, pela 37ª partida do Brasileirão, na Neo Química Arena, e não estão aptos a enfrentar o Colorado. Os atletas, inclusive, nem acompanharam a delegação corintiana em viagem para a capital gaúcha na tarde desta quarta-feira.
O departamento médico corintiano confirmou que Fagner tem um estiramento no adutor da coxa direita, enquanto Mosquito sente dores no joelho.
Na lateral-direita, o titular contra o Colorado tende a ser Michel Macedo, que já havia sido opção do técnico Vagner Mancini na derrota corintiana por 2 a 1 contra o Flamengo, há duas semanas, pela 36ª rodada do Brasileirão, quando Fagner estava suspenso pelo terceiro amarelo, e entrou no segundo tempo da partida diante o Cruz-Maltino, quando o camisa 23 sofreu a lesão.
Já a lacuna deixada por Mosquito, possui mais opções de substituições, como Gabriel Pereira, Otero ou até mesmo o deslocamento de Araos e Léo Natel, abrindo espaço para Cazares no meio e Jô como centroavante.

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