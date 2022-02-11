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futebol

Fagner sente desconforto na coxa e será reavaliado no Corinthians

Atleta foi substituído no segundo tempo e será observado pelo Departamento Médico nesta sexta-feira (11)...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 00:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 00:48
O lateral-direito Fagner sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita no segundo tempo da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Mirassol, nesta quinta-feira (10), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogador, que deu a assistência para Paulinho marcar o segundo gol no confronto diante do Leão, foi substituído aos 27 minutos da etapa final, e saiu de campo mancando e conversou com a médica do clube, Ana Carolina Côrte assim que chegou ao banco de reservas.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Paulistão
O camisa 23 será reavaliado na reapresentação do elenco corintiano nesta sexta-feira (11).
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (17), contra o São Bernardo, em Itaquera. Neste fim de semana o Timão enfrentaria o Palmeiras, mas o jogo foi adiado para o dia 17 de março , pelo fato da equipe alviverde estar nos Emirados Árabes para a disputa do Mundial de Clubes, o que dará mais tempo para que Fagner se recupere do problema físico.
Contra o Mirassol, o volante Cantillo entrou no lugar do camisa 23 e Du Queiroz passou a fazer a lateral-direita. João Pedro é uma opção do ofício, mas o atleta só atuou em uma partida desde que chegou ao Timão, no ano passado, e até agora nesta temporada só ficou no banco de reservas.
Crédito: FagnerfoiautordeumaassistêncianavitóriadoTimãosobreoMirassol(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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