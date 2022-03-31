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Fagner segue no departamento médico e pode desfalcar o Corinthians na Libertadores

Camisa 23 do Timão vem tratando de uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa esquerda...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 13:29

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:29

O Corinthians está há cinco dias de sua estreia na Libertadores, e pode não contar com Fagner contra o Always Ready, em La Paz, na Bolívia, na terça-feira (5), às 21h30.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores
O lateral reclamou de dores na coxa ainda no primeiro tempo da derrota para o São Paulo, na semifinal do Paulistão, e foi substituído por Robson Bambu.
Na segunda-feira (28), o camisa 23 foi diagnosticado com uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa esquerda, e iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia, onde segue sob os tratos do Departamento Médico do clube.
Quem também está no DM é o meia-atacante Luan, com um desconforto no quadril. O camisa 7 participou apenas de três jogos na temporada e soma 89 minutos em campo, sem nenhum gol ou assistência.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão na Libertadores
Por outro lado, Gustavo Mantuan e o lateral-esquerdo Bruno Melo - que está em transição com a preparação física - trabalharam sob a supervisão do preparador físico António Ascensão no treino desta quinta-feira.
O Corinthians volta ao CT Joaquim Grava na manhã de sexta-feira (1), para dar prosseguimento na preparação contra o Always Ready.
Crédito: FagnerédúvidaparaoduelocontraoAlwaysReady(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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