Fagner segue no departamento médico e pode desfalcar o Corinthians na Libertadores

O Corinthians está há cinco dias de sua estreia na Libertadores, e pode não contar com Fagner contra o Always Ready, em La Paz, na Bolívia, na terça-feira (5), às 21h30.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores

O lateral reclamou de dores na coxa ainda no primeiro tempo da derrota para o São Paulo, na semifinal do Paulistão, e foi substituído por Robson Bambu.

Na segunda-feira (28), o camisa 23 foi diagnosticado com uma lesão grau 1 no músculo reto da coxa esquerda, e iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia, onde segue sob os tratos do Departamento Médico do clube.

Quem também está no DM é o meia-atacante Luan, com um desconforto no quadril. O camisa 7 participou apenas de três jogos na temporada e soma 89 minutos em campo, sem nenhum gol ou assistência.

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Por outro lado, Gustavo Mantuan e o lateral-esquerdo Bruno Melo - que está em transição com a preparação física - trabalharam sob a supervisão do preparador físico António Ascensão no treino desta quinta-feira.

O Corinthians volta ao CT Joaquim Grava na manhã de sexta-feira (1), para dar prosseguimento na preparação contra o Always Ready.