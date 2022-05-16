Fagner não viaja para a Argentina e desfalca Corinthians contra o Boca

O lateral-direito Fagner está fora da partida do Corinthians contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), em Buenos Aires, pela Libertadores.

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TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa Libertadores Existia a expectativa do atleta pelo menos viajar para a Argentina e ter as condições de jogo avaliada, mas nem isso vai correr, já que o camisa 23 nem viajou.

O jogador voltou a sentir o tornozelo direito, lesão que o tirou da partida contra o Deportivo Cali, na Colômbia, no último dia 4 de maio, logo nos primeiros minutos de jogo.

Com a ausência de Fagner, o Timão chega a partida contra o Boca sem laterais-direito, já que João Pedro está entregue ao departamento médico, com dores musculares na coxa direita, e Rafael Ramos não está inscrito na Libertadores.

Robson Bambu, João Victor, Lucas Piton e Du Queiroz já fizeram a função de forma improvisada em alguns momentos no Corinthians. Outra alternativa é o time ir com três zagueiros e Mosquito fazer a ala direita, como foi contra a Portuguesa-RJ pela Copa só Brasil, na última semana.