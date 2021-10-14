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futebol

Fagner leva o terceiro amarelo e será baixa no Corinthians no clássico

Lateral-direito desfalcará o Timão contra o São Paulo, na próxima segunda-feira. Outros quatro titulares estavam pendurados e terminaram a partida sem serem punidos...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 23:57

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 23:57

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena e se aproximou do G4 do Brasileirão-2021. No entanto, a comissão técnica saiu de campo com um desfalque certo para o clássico contra o São Paulo, na próxima segunda-feira. Trata-se de Fagner, que levou o terceiro amarelo ainda no primeiro tempo e está suspenso para a 27ª rodada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
Para o duelo diante do Flu, eram cinco os titulares pendurados com dois amarelos no Timão. Além do lateral-direito, Cássio, João Victor, Fábio Santos e Cantillo estavam em risco, mas acabaram passando ilesos das punições da arbitragem. O camisa 23 não teve o mesmo sucesso e foi advertido.
Dessa forma, Fagner é ausência certa no Majestoso, mas pode não ser o único, já que Willian, que deixou o gramado sentindo dores musculares na coxa esquerda com menos de dez minutos de partida, é dúvida para enfrentar o São Paulo e será reavaliado durante a semana para saber se tem condições de jogo.
Para a vaga de Fagner, o escolhido deve ser Du Queiroz, que é volante de origem, mas tem atuado improvisado na lateral direita. O jovem da base corintiana tem agradado o técnico Sylvinho e tem sido a primeira opção para a posição, mesmo com a chegada de João Pedro, contratado para ser reserva imediato do camisa 23. No entanto, ele ainda nem sequer foi relacionado.

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