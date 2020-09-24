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futebol

Fagner leva o terceiro amarelo e desfalca o Timão contra o Atlético-GO

Lateral-direito estava pendurado com dois cartões e acabou sendo advertido pela arbitragem da partida diante do Sport. Ele não poderá jogar em duelo adiado da 1ª rodada...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 00:04

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 00:04
Crédito: Olavo Augusto Guerra/Ag. Corinthians
Após mais uma atuação abaixo da crítica na derrota para o Sport, fora de casa, por 1 a 0, o Corinthians volta para São Paulo sabendo que terá um desfalque importante para a próxima partida: Fagner, que estava pendurado, levou o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão contra o Atlético-GO.O lateral-direito foi advertido aos 38 minutos do segundo tempo pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, após cometer falta no atacante Rogério, do Leão. Fagner ficou inconformado com a decisão da arbitragem e reclamou bastante. Em seguida, por opção técnica, Dyego Coelho colocou Gustavo Mantuan para substituir o camisa 23, que não conseguiu repetir suas boas atuações.
Recentemente, o lateral cumpriu suspensão por cartão vermelho, diante do Fluminense, no Maracanã. A expulsão foi por conta de lance no Dérbi, em que colocou a mão na bola, dentro da área, para evitar o gol do Palmeiras. Assim, ele perderá seu segundo jogo no Brasileirão por motivo disciplinar (cartões).
Para o lugar de Fagner, Coelho deve levar a campo Michel Macedo, reserva imediato da posição, que se recuperou de pancada no tornozelo e voltou para a lista de relacionados. O camisa 2 vai completar 250 jogos na carreira se for mesmo o escolhido para a função pelo comandante corintiano.
Com a derrota por 1 a 0 para o Sport, o Corinthians permanece com 12 pontos na 13ª posição na tabela do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Atlético-GO, em confronto adiado da 1ª rodada, às 21h30, na Neo Química Arena. A delegação alvinegra desembarca em São Paulo nesta quinta-feira.

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