Fagner leva o terceiro amarelo e desfalca o Timão contra o Atlético-GO

Crédito: Olavo Augusto Guerra/Ag. Corinthians

Após mais uma atuação abaixo da crítica na derrota para o Sport, fora de casa, por 1 a 0, o Corinthians volta para São Paulo sabendo que terá um desfalque importante para a próxima partida: Fagner, que estava pendurado, levou o terceiro amarelo e vai cumprir suspensão contra o Atlético-GO.O lateral-direito foi advertido aos 38 minutos do segundo tempo pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, após cometer falta no atacante Rogério, do Leão. Fagner ficou inconformado com a decisão da arbitragem e reclamou bastante. Em seguida, por opção técnica, Dyego Coelho colocou Gustavo Mantuan para substituir o camisa 23, que não conseguiu repetir suas boas atuações.

Recentemente, o lateral cumpriu suspensão por cartão vermelho, diante do Fluminense, no Maracanã. A expulsão foi por conta de lance no Dérbi, em que colocou a mão na bola, dentro da área, para evitar o gol do Palmeiras. Assim, ele perderá seu segundo jogo no Brasileirão por motivo disciplinar (cartões).

Para o lugar de Fagner, Coelho deve levar a campo Michel Macedo, reserva imediato da posição, que se recuperou de pancada no tornozelo e voltou para a lista de relacionados. O camisa 2 vai completar 250 jogos na carreira se for mesmo o escolhido para a função pelo comandante corintiano.