Fagner lamenta empate do Corinthians na Copa do Brasil: 'Sentimento não é dos melhores'

Após o empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o lateral-direito Fagner disse que o Corinthians poderia ter saído com a vitória. Mesmo assim, o defensor valorizou o resultado fora de casa, e disse que o foco agora é para as partidas contra Palmeiras e Boca Juniors.> GALERIA - Xavier vacila no empate do Timão na Copa do Brasil; veja notas

- Poderíamos ter saído com a vitória. O sentimento não é dos melhores, mas temos que valorizar o que foi feito. Alguns experientes, mas tinham muitos meninos, como o Wesley, que estreou. Tem um pouco do entrosamento. Valorizar o que foi feito, levantar a cabeça. Sabemos que temos uma sequência difícil agora, para depois pensar no jogo da volta, fazer um grande jogo em casa e conseguir a classificação - disse Fagner após a partida.

O camisa 23 iniciou a jogada que resultou no gol de Jô, no final do primeiro tempo. O defensor, assim como o centroavante e Adson, foi poupado por Vítor Pereira e saiu no intervalo do jogo. Ele não havia atuado contra o Avaí, pois cumpriu suspensão por um cartão vermelho contra o Juventude, na última rodada do Brasileirão de 2021.

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Mesmo saindo no intervalo, Fagner chegou a marca de 450 jogos pelo Timão. Ele falou sobre a felicidade em alcançar essa marca pelo clube que o projetou para o futebol.

- A gente vai ficando mais experiente com o tempo. Fico feliz de alcançar essa marca tão importante e expressiva no clube que me projetou, me formou. É uma marca que vou guardar com carinho. Espero chegar aos 500, mas ainda vai demorar um pouco. Vivendo intensamente cada dia, para evoluir e buscar vitórias - comentou o defensor.

O Corinthians volta a enfrentar a Portuguesa-RJ no dia 11 de maio, às 21h30, na Neo Química Arena. Antes, o Timão tem o Dérbi contra o Palmeiras neste sábado (23), às 19h, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão.